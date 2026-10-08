Thedéen: Inflationen ”en bra bit över 2 procent”

Inflationen kan nå ”en bra bit över 2 procent”, enligt Thedéen. Riksbankens mål är 2 procent.

Tittar vi framåt ser vi en del risker. Det har att göra med att det verkar finnas ett kostnadstryck ute i företagssektorn, vilket riskerar att sprida sig till konsumentsektorn, säger han till TT.

Under onsdagen meddelade SCB att inflationen mätt som KPIF steg till 1,5 procent i september, från 0,7 procent i augusti, enligt preliminära siffror.

Ingen ”done deal”

Efter inflationssiffran är en del bedömare i princip säkra på att Riksbanken kommer att höja räntan vid nästa möte i november.

Det är aldrig solklart. Men jag var i protokollet som vi publicerade direkt efter mötet (i september) tydlig med min bedömning att mycket pekar på att det blir en höjning i november. Sedan är det ju några veckor kvar, så ingenting är ”a done deal” förrän vi sitter på mötet och bestämmer oss, säger Thedéen.

Och vad är din bedömning i dag?

Jag är lite försiktig där. Jag kan bara konstatera att nu fick vi den här inflationssiffran, vi har också fått en del tillväxtsiffror och vi får se vad vi har sammantaget när vi är i november.

Inflationssiffrorna påverkas bland annat av tillfälliga skattesänkningar på mat och drivmedel. Frågan är om den nya regeringen bör förlänga dem.

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Jag har inga synpunkter på enskilda åtgärder, säger Thedéen, men tillägger att det är viktigt att det finanspolitiska ramverket följs.