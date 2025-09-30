Svenska tågkrisen – bolagen väljer motorväg istället

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Projekten skenar i pris

Samtidigt har många järnvägsprojekt skenat i pris, exempelvis pendeltågstunneln Västlänken i Göteborg som ser ut att landa på 56 miljarder kronor – en ökning med hela 65 procent, utöver inflationen.

Förtroendet sjunker snabbt genom tågkrisen

Med ökade kostnader och förseningar inom järnvägen sjunker samtidigt näringslivets förtroende som en sten.

Många bolag kan helt enkelt inte lita på att deras tåglaster kommer fram i tid, och väljer numera hellre lastbilar på motorvägsnätet, berättar Di vidare.

“När man har en infrastruktur som är föråldrad och kanske inte har den kapaciteten som man behöver så blir man lite orolig. När det blir incidenter tappar man lite av förtroendet”, SSAB:s vd Johnny Sjöström.

Föråldrat tågnät

Det svenska tågnätet är föråldrat och behöver rustas upp från grunden, framför allt i norr.

“Vi har mer eller mindre problem hela tiden med att infrastrukturen bryts sönder. Vi har störningar på järnvägsnätet året runt, men i synnerhet på vintern. Varje vår är vägnätet helt dysfunktionellt. Vi måste hela tiden ha beredskap att hantera störningar”, Magnus Svensson på SCA.

Norrland bör prioriteras

Han menar att Norrland måste prioriteras och att det egentligen inte krävs varken “höghastighetsjärnvägar eller motorvägar”.

“Det vi behöver är att de befintliga vägarna och järnvägarna går att köra på.”

I takt med att rälsen försämras väljer storbolagen som Volvo bort tågen att transportera sina varor.

En ny Omtag-rapport pekar på allvaret i situationen.

Trasiga tågväxlar det största problemet

Där står det klart att vart fjärde svenskt bolag drabbas av störningar i tågtrafiken som ofta beror på problem med tågväxlarna, där de trasiga tågväxlarna står för en stor del av alla tågförseningar enligt Dagens Arbete.

Rapporten visar vidare att notan för svensk basindustri kommer landa på 320 miljarder kronor till 2050 om problemen inom järnvägsnätet inte åtgärdas.

Det finns idag runt 12 000 spårväxlar i landet och nästan hälften behöver bytas ut.

Långsamt arbete förvärrar tågkrisen

Daniel Öholm, affärsutvecklare på Vossloh som levererar tågväxlar till Trafikverket, ser hur arbetet släpar efter på Trafikverket där han tidigare arbetade.

“Det var jättefrustrerande. Vi visste vilka växlar och vilka spårbyten som behövde bytas. Ändå sa man vi prutar på det där, för vi har inte råd. Och då fick man ju lappa och laga.”

