Den stora infrastrukturplanen presenteras på tisdagen. Den svenska tågkrisen är dock ett faktum där bolagen nobbar rälsen och hellre väljer motorväg.
Svenska tågkrisen – bolagen väljer motorväg istället
Den stora infrastrukturplanen som gäller för åren 2026–2037 presenteras på tisdagen.
Enorm underhållsskuld
Underhållsskuld på över 80 miljarder är dock inget som Trafikverket kommer kunna trolla bort i sista stund och kritiken fortsätter att hagla över myndigheten för bristen på effektiva lösningar som ska få fart på Sveriges tågnät.
Kritiken pekar ofta på Trafikverkets val av externa entreprenörer som står för underhållet, där de ofta har valt bort effektiva, dyra maskiner som gör jobben på kortast tid, enligt DN.
Projekten skenar i pris
Samtidigt har många järnvägsprojekt skenat i pris, exempelvis pendeltågstunneln Västlänken i Göteborg som ser ut att landa på 56 miljarder kronor – en ökning med hela 65 procent, utöver inflationen.
Förtroendet sjunker snabbt genom tågkrisen
Med ökade kostnader och förseningar inom järnvägen sjunker samtidigt näringslivets förtroende som en sten.
Många bolag kan helt enkelt inte lita på att deras tåglaster kommer fram i tid, och väljer numera hellre lastbilar på motorvägsnätet, berättar Di vidare.
“När man har en infrastruktur som är föråldrad och kanske inte har den kapaciteten som man behöver så blir man lite orolig. När det blir incidenter tappar man lite av förtroendet”, SSAB:s vd Johnny Sjöström.
Föråldrat tågnät
Det svenska tågnätet är föråldrat och behöver rustas upp från grunden, framför allt i norr.
“Vi har mer eller mindre problem hela tiden med att infrastrukturen bryts sönder. Vi har störningar på järnvägsnätet året runt, men i synnerhet på vintern. Varje vår är vägnätet helt dysfunktionellt. Vi måste hela tiden ha beredskap att hantera störningar”, Magnus Svensson på SCA.
Norrland bör prioriteras
Han menar att Norrland måste prioriteras och att det egentligen inte krävs varken “höghastighetsjärnvägar eller motorvägar”.
“Det vi behöver är att de befintliga vägarna och järnvägarna går att köra på.”
I takt med att rälsen försämras väljer storbolagen som Volvo bort tågen att transportera sina varor.
En ny Omtag-rapport pekar på allvaret i situationen.
Trasiga tågväxlar det största problemet
Där står det klart att vart fjärde svenskt bolag drabbas av störningar i tågtrafiken som ofta beror på problem med tågväxlarna, där de trasiga tågväxlarna står för en stor del av alla tågförseningar enligt Dagens Arbete.
Rapporten visar vidare att notan för svensk basindustri kommer landa på 320 miljarder kronor till 2050 om problemen inom järnvägsnätet inte åtgärdas.
Det finns idag runt 12 000 spårväxlar i landet och nästan hälften behöver bytas ut.
Långsamt arbete förvärrar tågkrisen
Daniel Öholm, affärsutvecklare på Vossloh som levererar tågväxlar till Trafikverket, ser hur arbetet släpar efter på Trafikverket där han tidigare arbetade.
“Det var jättefrustrerande. Vi visste vilka växlar och vilka spårbyten som behövde bytas. Ändå sa man vi prutar på det där, för vi har inte råd. Och då fick man ju lappa och laga.”
