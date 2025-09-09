Strateg: Räntesänkningar kommer inte hjälpa USA

Förväntningarna är höga på att den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska ge ekonomin stöd genom räntesänkningar.

Många bedömare, inklusive president Donald Trump, ser lägre lånekostnader som ett självklart sätt att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden.

Men enligt David Kelly, chefsstrateg på JP Morgan, är det inte alls säkert att räntesänkningar hjälper ekonomin. Det kan till och med förvärra skadan, säger han till Business Insider.

Inte bra för pensionärer

Analysen pekar på tre centrala skäl till varför lägre räntor inte nödvändigtvis kommer att ge den skjuts som investerare hoppas på.

Ett första problem gäller pensionärer och andra som redan lever på sparade medel. Denna grupp placerar ofta i säkra räntebärande tillgångar som statsobligationer.

När avkastningen faller minskar deras inkomster, vilket riskerar att dämpa konsumtionen.

Pensionsutbetalningar och relaterad konsumtion motsvarade drygt sju procent av USA:s BNP under 2023, vilket gör effekten märkbar på makronivå.

