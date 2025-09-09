Federal Reserve väntas sänka styrräntan i USA i veckan, något som många välkomnar. Men en viktig röst på JP Morgan varnar för att förlita sig på räntesänkningar.
Strateg: Räntesänkningar kommer inte hjälpa USA
Förväntningarna är höga på att den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska ge ekonomin stöd genom räntesänkningar.
Många bedömare, inklusive president Donald Trump, ser lägre lånekostnader som ett självklart sätt att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden.
Men enligt David Kelly, chefsstrateg på JP Morgan, är det inte alls säkert att räntesänkningar hjälper ekonomin. Det kan till och med förvärra skadan, säger han till Business Insider.
Missa inte: Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA. Dagens PS
Inte bra för pensionärer
Analysen pekar på tre centrala skäl till varför lägre räntor inte nödvändigtvis kommer att ge den skjuts som investerare hoppas på.
Ett första problem gäller pensionärer och andra som redan lever på sparade medel. Denna grupp placerar ofta i säkra räntebärande tillgångar som statsobligationer.
När avkastningen faller minskar deras inkomster, vilket riskerar att dämpa konsumtionen.
Pensionsutbetalningar och relaterad konsumtion motsvarade drygt sju procent av USA:s BNP under 2023, vilket gör effekten märkbar på makronivå.
Missa inte: Skuldkrisen – baksmällan som hotar sänka väst. Realtid
Riskerar att skjuta upp lånen
Ett andra hinder rör företagens och hushållens investeringsvilja. I teorin ska billigare krediter öka efterfrågan på lån, men förväntningar om fortsatta sänkningar kan få motsatt effekt.
Låntagare kan välja att avvakta i hopp om ännu lägre räntor längre fram. Data från Federal Reserve visar att efterfrågan på lån redan försvagats under sommaren, särskilt bland små och medelstora företag.
En majoritet av de aktörer som samarbetar med småbolag uppger att investeringsplanerna är mindre optimistiska än för ett halvår sedan, samtidigt som tillgången till krediter blivit svårare.
Missa inte: Inför Fed-beskedet: Landeborn om aktierna som kan lyfta. Dagens PS
Osäkerheten väger tungt
Det tredje och kanske tyngsta skälet är den osäkerhet som omger ekonomins framtid.
Handelskonflikter och nya tullar skapar press på företagens lönsamhet, samtidigt som oklarheter kring migrationspolitiken ökar osäkerheten på arbetsmarknaden.
Undersökningar visar att nästan hälften av företagen i Texas redan känner av negativa effekter av högre tullar.
En majoritet av arbetsgivare i hela landet oroar sig för framtida rekryteringssvårigheter kopplade till stramare regler.
Missa inte: USA:s krav: Betala tillbaka stödet – med ränta. Realtid
“Förlita er inte på Fed”
Denna typ av osäkerhet leder ofta till att företag skjuter upp både investeringar och nyanställningar.
Kellys slutsats är att räntesänkningar inte kan lösa problem som i grunden bottnar i politiska beslut och osäkerhet kring handel och arbetskraft.
“Hela 2000-talets historia är att räntesänkningar inte stimulerar tillväxt. Det gjorde de inte på något sätt efter den stora finanskrisen. Så förlita er inte på Fed för att rädda ekonomin”, säger David Kelly.
Missa inte: USA-analytiker: “Behöver inte sänkt ränta”. Dagens PS
