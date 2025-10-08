Snart slår tullarna mot hela Asien – trots schampo-kupp

USA:s handelshinder har inte riktigt slagit till med full kraft än, men nu börjar det trilla in prognoser som visar konsekvenserna.

Sydostasien är en av regionerna som drabbas hårdast.

Tillväxten väntas mattas av nästa år när högre tullar, en svagare global konjunktur och stramare ekonomisk politik slår mot flera av regionens ekonomier, skriver Reuters.

Högre tullar än väntat

För 2026 sänker banken sin prognos och räknar med att området, som inkluderar Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan och Maldiverna, växer med 5,8 procent, jämfört med 6,6 procent i år.

Indien är regionens största ekonomi och utgör den största delen i analysen.

“För 2026 har prognosen nedgraderats, eftersom en del av dessa effekter avtar och Indien fortsätter att möta högre tullar än väntat på varuexport till USA”, skriver Världsbanken i sin analys.