Dagens PS
Dagensps.se
Makro

Snart slår tullarna mot hela Asien – trots schampo-kupp

tullar
Indiens ekonomi tros växa långsammare som en direkt effekt av USA:s tullar. (Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Narendra Modi försöker få indier att konsumera mer på hemmaplan. Men det räcker ändå inte mot tullarna som väntas bromsa hela regionen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

USA:s handelshinder har inte riktigt slagit till med full kraft än, men nu börjar det trilla in prognoser som visar konsekvenserna.

Sydostasien är en av regionerna som drabbas hårdast.

Tillväxten väntas mattas av nästa år när högre tullar, en svagare global konjunktur och stramare ekonomisk politik slår mot flera av regionens ekonomier, skriver Reuters.

Högre tullar än väntat

För 2026 sänker banken sin prognos och räknar med att området, som inkluderar Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan och Maldiverna, växer med 5,8 procent, jämfört med 6,6 procent i år.

Indien är regionens största ekonomi och utgör den största delen i analysen.

“För 2026 har prognosen nedgraderats, eftersom en del av dessa effekter avtar och Indien fortsätter att möta högre tullar än väntat på varuexport till USA”, skriver Världsbanken i sin analys.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Sänkte skatten

Tidigare i år försökte premiärminister Narendra Modi motverka tullarnas effekt genom att sänka skatterna.

ANNONS

Momsen på hushållsprodukter som tandkräm och schampo, där Indien ser en möjlighet att konsumera mer inhemskt, sänktes från 18 till 5 procent, skriver Reuters.

Men effekten av det tycks vara begränsad. Samma negativa trend syns i östra Asien och Stillahavsregionen. Där väntas expansionen bromsa till 4,3 procent redan 2026.

Kina tros sjunka också

Orsakerna är även här ökade tullar, avtagande exportefterfrågan och mindre finanspolitiskt stöd.

Kinas tillväxt spelar fortsatt en nyckelroll.

Landet väntas växa med 4,8 procent i år, nära den officiella målsättningen på 5 procent, men därefter sjunka till 4,2 procent när stödpaketen minskar och exporten tappar fart, skriver RTT News.

Påverkar hela regionen

Kinas utveckling får direkta effekter på hela regionen, särskilt på länder med täta handelsband och integrerade produktionskedjor.

Läget är svagare i Thailand, där BNP bara väntas stiga med 2,0 procent i år. Orsaken är bland annat dämpad turism och svårigheter att attrahera nya investeringar.

ANNONS

För de mindre ö-staterna i Stilla havet väntas tillväxten bli blygsam, omkring 2,7 procent.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IndienNarendra ModiSydostasien
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS