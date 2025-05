Så rundar Kina USA:s nya tullar

Världen

Trump vill öppna ökända fängelset

Det rymningssäkra fängelset som stängde 1963 kan öppna igen. Donald Trump vill få tillbaka Alcatraz, fängelset på ön utanför Kaifornien. Du har sett ön i filmer som Resident Evil:Death Island, The Book of Elil, X-Men: The Last Stand, Catch me if you can, Escape from Alcatraz och ett dussin andra filmer. Två av filmerna, Escape …