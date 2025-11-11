Ryssland kan tvingas uppleva ett nytt 1990-tal

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Nästan tömt sin buffert

Sedan invasionen av Ukraina har den ryska staten kraftigt ökat sina militära och offentliga investeringar. Det har tillfälligt skapat tillväxt i vissa sektorer, medan andra delar av ekonomin har stagnerat.

ANNONS

Analytiker vid Finlands Bank och Handelshögskolan i Stockholm, som Yle har talat med, framhåller att utvecklingen nu bromsar in, och att tillväxten kan vara nära noll.

Rysslands nationella välfärdsfond, som länge fungerat som en buffert, är i det närmaste tömd.

Tvingas höja skatterna

Staten undviker att röra de sista reserverna och väljer i stället att höja skatter, bland annat momsen från början av 2026, som The Moscow Times har rapporterat om. Det innebär att kostnaden för kriget i allt högre grad förs över till befolkningen.

Trots den låga statsskulden på omkring 15 procent av BNP är Rysslands lånemöjligheter begränsade. Sanktioner hindrar utländsk upplåning, och även Kina bedöms undvika att låna ut.

Staten kan vända sig till inhemska banker, men det riskerar att tränga undan krediter till företag och hushåll. Den höga styrräntan på över 16 procent försvårar situationen ytterligare.

Fler sanktioner

De amerikanska sanktionerna mot de stora oljebolagen Rosneft och Lukoil väntas få betydande konsekvenser.

Om indiska och kinesiska köpare drar sig tillbaka kan de ryska skatteintäkterna från oljeexporten minska kraftigt.

ANNONS

Olje- och gasindustrin står för omkring en fjärdedel av statens inkomster, och redan nu produceras en majoritet av oljan under någon form av amerikanska sanktioner.

Ohållbar tillväxt

Utöver sanktionerna har ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier slagit hårt mot energisektorn.

Över 20 anläggningar har träffats sedan sommaren, vilket påverkar exportintäkterna och bidrar till stigande inhemska bränslepriser.

Samtidigt går den ryska industrin på full kapacitet, framför allt inom vapenproduktion. En växande del av tillväxten drivs av militära beställningar snarare än civila investeringar.

Bedömare menar att denna krigsdrivna tillväxt inte är hållbar och att resurserna för civil produktion minskar.

Läs mer: Dråpslaget mot Meta – AI-pionjären överger skeppet. Realtid