Riksbankstoppen: Vi är på tårna

Där vill vi ju inte hamna, så därför är vi på tårna och uppmärksamma nu, säger hon till TT.

Anna Seim ställer sig bakom Riksbankens beslut i förra veckan att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent och att inte justera räntebanan, där en höjning kommer först i slutet av 2027.

Men hon betonar att hon är orolig för att det ska bli ett annat scenario på grund av Irankriget, där inflationen sticker iväg upp mot 4 procent – om man rensar bort effekterna av sänkningen av matmomsen. Då kan styrräntan behöva höjas flera gånger, förklarar hon i ett tal på investmentbanken ABG Sundal Colliers kontor i Stockholm.

Väldigt kostsamt

Scenariot bygger på att priserna i den energiprischock som redan skakar världsekonomin håller i sig. Därtill kommer risken för ihållande priseffekter på andra insatsvaror som metaller, gödsel, livsmedel och frakttjänster, som företag med höjda konsumentpriser gör om till inflation.

Ett höginflationsscenario skulle vara väldigt kostsamt för ekonomin, och det är därför jag är mer orolig för det, säger Anna Seim.

Riksbanken är enligt Seim redo att strama åt med räntehöjningar om det behövs och vill inte upprepa misstaget från 2022, då penningpolitiken anses ha agerat för långsamt.

Hushållen ska alltid vara beredda på att styrräntan kan bli både högre och lägre än i vårt huvudscenario, säger hon.

Risken ökar

ANNONS

Sannolikheten för att det slutar med en inflationschock i svensk ekonomi vill hon inte uttala sig om. Men hon betonar att risken ökar ju längre kriget pågår och ju mer energiinfrastruktur som förstörs runt Persiska viken.

Det skulle kunna påverka företagens kostnader och de skulle kunna övervältra det på konsumenterna, säger Seim.

Nästa räntebesked kommer den 7 maj. På räntemarknaden pekar sannolikheten för att det redan då eller i juni kan bli aktuellt med en räntehöjning av Riksbanken – följt av ytterligare två räntehöjningar senare i år.