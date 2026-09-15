Blackrock varnar för europeiska ränteproblem

Blackrock Investment Institute varnar för ränteeffekter från högre energipriser till följd av de tilltagande utbudsstörningarna i Mellanöstern – som innebär begränsade exportmöjligheter för stora oljeländer i regionen.

Varningen utfärdas sedan de tioåriga marknadsräntorna i länder som Tyskland och Frankrike lyft till de högsta nivåerna sedan finanskrisen 2008.

Även brittiska marknadsräntor har lyft kraftigt i år, med 30-åriga räntor på de högsta nivåerna sedan 1990-talet.