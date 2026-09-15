Blackrock varnar för europeiska ränteproblem
Analysenheten på den amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock har sänkt investeringsbetyget för europeiska statsobligationer till ”neutral” nivå, från att tidigare haft betyget ”övervikt”.
Blackrock Investment Institute varnar för ränteeffekter från högre energipriser till följd av de tilltagande utbudsstörningarna i Mellanöstern – som innebär begränsade exportmöjligheter för stora oljeländer i regionen.
Varningen utfärdas sedan de tioåriga marknadsräntorna i länder som Tyskland och Frankrike lyft till de högsta nivåerna sedan finanskrisen 2008.
Även brittiska marknadsräntor har lyft kraftigt i år, med 30-åriga räntor på de högsta nivåerna sedan 1990-talet.