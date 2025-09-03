Omstart för Sverige: Nu sparkas ekonomin igång

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Men nu ser Danske Bank att förändringens tid är på gång, och sätter sin tilltro till en kombination av räntesänkningar och expansiv politik.

Frågan är om motorn verkligen startar. Konjunkturprognosen Nordic Outlook beskriver läget som ett långsamt uppvaknande ur dvalan. Inflationen är fortfarande för hög och arbetsmarknaden bräcklig. Men utsikterna inför 2026 ljusnar.

”Den här svagheten väcker frågan om nuvarande penningpolitik är mer restriktiv än vad Riksbanken räknat med”, konstaterar Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank.

Riksbanken på väg mot ny sänkning

Bankens prognos är tydlig: styrräntan sänks en gång till i november, ned till 1,75 procent. Det blir den fjärde sänkningen sedan våren 2024.

Danske Bank bedömer att inflationen landar på 2,7 procent i år, klart över målet, men att den dämpas nästa år. Därmed öppnas utrymme för fortsatt lättnad i penningpolitiken.

Samtidigt nedjusteras BNP-prognosen för 2025 till 1,1 procent, från tidigare 1,6. Året därpå väntas tillväxten ta lite mer fart med 2,0 procent, men riskerna är fortfarande många.

”En mer benign inflationsbild motiverar att Riksbanken sänker sin styrränta till 1,75 procent före årsskiftet”, skriver banken.