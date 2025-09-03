Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Omstart för Sverige: Nu sparkas ekonomin igång

Ekonomin i Sverige
Räcker en expansiv höstbudget och sänkta räntor för att sätt fart på Sverige när omvärlden är fortsatt kaotisk? (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Ekonomin i Sverige har haltat länge. Tillväxten har gång på gång svikit förväntningarna och hushållen har pressats av hög inflation och dyrare lån.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Men nu ser Danske Bank att förändringens tid är på gång, och sätter sin tilltro till en kombination av räntesänkningar och expansiv politik.

Frågan är om motorn verkligen startar. Konjunkturprognosen Nordic Outlook beskriver läget som ett långsamt uppvaknande ur dvalan. Inflationen är fortfarande för hög och arbetsmarknaden bräcklig. Men utsikterna inför 2026 ljusnar.

ANNONS

”Den här svagheten väcker frågan om nuvarande penningpolitik är mer restriktiv än vad Riksbanken räknat med”, konstaterar Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank.

Läs mer:
Är bankrallyt över eller finns det fortfarande köpläge? Realtid

Riksbanken på väg mot ny sänkning

Bankens prognos är tydlig: styrräntan sänks en gång till i november, ned till 1,75 procent. Det blir den fjärde sänkningen sedan våren 2024.

Danske Bank bedömer att inflationen landar på 2,7 procent i år, klart över målet, men att den dämpas nästa år. Därmed öppnas utrymme för fortsatt lättnad i penningpolitiken.

Samtidigt nedjusteras BNP-prognosen för 2025 till 1,1 procent, från tidigare 1,6. Året därpå väntas tillväxten ta lite mer fart med 2,0 procent, men riskerna är fortfarande många.

”En mer benign inflationsbild motiverar att Riksbanken sänker sin styrränta till 1,75 procent före årsskiftet”, skriver banken.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Budgeten blir en motor för Sverige

För att få fart på hushållen krävs mer än räntesänkningar. Här spelar regeringens expansiva höstbudget en avgörande roll. De 80 miljarder kronorna i nya reformer, riktade mot familjer och hushåll, ska stärka framtidstron.

Danske Bank pekar på att konsumentförtroendet visserligen vänt upp något, men fortfarande ligger på låga nivåer. När stödet från både penningpolitiken och finanspolitiken faller in samtidigt kan återhämtningen bli tydligare nästa år.

Exporten väntas dessutom gynnas av ökade investeringar i Tyskland och Europas försvarssatsningar. För svensk industri kan det innebära fler order, trots ett i övrigt osäkert omvärldsläge.

Danske Banks prognos för Sverige

  • BNP-tillväxt 2025: 1,1 % (tidigare 1,6 %)
  • BNP-tillväxt 2026: 2,0 % (tidigare 2,5 %)
  • Inflation (KPIF) 2025: 2,7 %
  • Styrränta: 1,75 % vid årsskiftet

Källa: Danske Bank, Nordic Outlook

Riskerna kvar i kulissen

Men resan uppåt är långt ifrån riskfri. Inflationen kan bita sig fast, arbetslösheten stiga mer än väntat och hushållen hålla hårt i plånboken.

ANNONS

Danske Bank påminner om att det bara är ett och ett halvt år sedan räntesänkningarna började, och att penningpolitik verkar med fördröjning. Den fulla effekten har ännu inte synts i ekonomin.

”En viktig orsak till att svensk ekonomi underpresterat i år är den oväntat höga inflationen”, skriver banken.

För att Sverige verkligen ska lämna dvalan krävs därför att flera pusselbitar faller på plats, från hushållens konsumtion till omvärldens investeringsvilja.

Läs mer:
När Sverige tog ledigt växlade industrin upp. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiKonjunkturPrognoserSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS