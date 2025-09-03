Ekonomin i Sverige har haltat länge. Tillväxten har gång på gång svikit förväntningarna och hushållen har pressats av hög inflation och dyrare lån.
Omstart för Sverige: Nu sparkas ekonomin igång
Men nu ser Danske Bank att förändringens tid är på gång, och sätter sin tilltro till en kombination av räntesänkningar och expansiv politik.
Frågan är om motorn verkligen startar. Konjunkturprognosen Nordic Outlook beskriver läget som ett långsamt uppvaknande ur dvalan. Inflationen är fortfarande för hög och arbetsmarknaden bräcklig. Men utsikterna inför 2026 ljusnar.
”Den här svagheten väcker frågan om nuvarande penningpolitik är mer restriktiv än vad Riksbanken räknat med”, konstaterar Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank.
Riksbanken på väg mot ny sänkning
Bankens prognos är tydlig: styrräntan sänks en gång till i november, ned till 1,75 procent. Det blir den fjärde sänkningen sedan våren 2024.
Danske Bank bedömer att inflationen landar på 2,7 procent i år, klart över målet, men att den dämpas nästa år. Därmed öppnas utrymme för fortsatt lättnad i penningpolitiken.
Samtidigt nedjusteras BNP-prognosen för 2025 till 1,1 procent, från tidigare 1,6. Året därpå väntas tillväxten ta lite mer fart med 2,0 procent, men riskerna är fortfarande många.
”En mer benign inflationsbild motiverar att Riksbanken sänker sin styrränta till 1,75 procent före årsskiftet”, skriver banken.
Budgeten blir en motor för Sverige
För att få fart på hushållen krävs mer än räntesänkningar. Här spelar regeringens expansiva höstbudget en avgörande roll. De 80 miljarder kronorna i nya reformer, riktade mot familjer och hushåll, ska stärka framtidstron.
Danske Bank pekar på att konsumentförtroendet visserligen vänt upp något, men fortfarande ligger på låga nivåer. När stödet från både penningpolitiken och finanspolitiken faller in samtidigt kan återhämtningen bli tydligare nästa år.
Exporten väntas dessutom gynnas av ökade investeringar i Tyskland och Europas försvarssatsningar. För svensk industri kan det innebära fler order, trots ett i övrigt osäkert omvärldsläge.
Danske Banks prognos för Sverige
- BNP-tillväxt 2025: 1,1 % (tidigare 1,6 %)
- BNP-tillväxt 2026: 2,0 % (tidigare 2,5 %)
- Inflation (KPIF) 2025: 2,7 %
- Styrränta: 1,75 % vid årsskiftet
Källa: Danske Bank, Nordic Outlook
Riskerna kvar i kulissen
Men resan uppåt är långt ifrån riskfri. Inflationen kan bita sig fast, arbetslösheten stiga mer än väntat och hushållen hålla hårt i plånboken.
Danske Bank påminner om att det bara är ett och ett halvt år sedan räntesänkningarna började, och att penningpolitik verkar med fördröjning. Den fulla effekten har ännu inte synts i ekonomin.
”En viktig orsak till att svensk ekonomi underpresterat i år är den oväntat höga inflationen”, skriver banken.
För att Sverige verkligen ska lämna dvalan krävs därför att flera pusselbitar faller på plats, från hushållens konsumtion till omvärldens investeringsvilja.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
