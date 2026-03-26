OECD sänker prognosen för eurozonen

Eurozonens tillväxt väntas bli 0,8 procent i år, och den brittiska 0,7 procent. I december låg prognoserna på 1,2 procent för båda.

Sydkorea och Brasilien får också sänkta förväntningar, medan prognoserna för Japan och Kina i år är oförändrade på 0,9 respektive 4,4 procent.

Det ser däremot lite ljusare ut för USA och Ryssland, med förväntad tillväxt på 2,0 procent respektive 0,6 procent.

Global tillväxt väntas landa på 2,9 procent i år, oförändrat jämfört med december. För 2027 justeras denna prognos ned till 3,0 procent, mot tidigare 3,1 procent.

I fjol låg den globala tillväxten på 3,3 procent.