Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll

Isen som tynger svensk ekonomi
Svensk ekonomi har varit under isen i flera år. Men nu spricker det upp och flera ekonomiska vårtecken talar för en återhämtning. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 19 okt. 2025Publicerad: 19 okt. 2025

Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet.

Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken för att det går åt rätt håll. Konsumtionen ökar, vilket är något som setts som avgörande för en starkare svensk ekonomi.

“Hushållskonsumtionen har haft en stark återhämtning under de senaste tolv månaderna och indikatorn ligger nu i nivå med långsiktig trend”, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.

Statistiken pekar åt rätt håll

I en sammanställning av 13 olika ekonomiska faktorer, som ska ge en sammanvägd bild av konjunkturläget, ser nationalekonomerna en ljusning.

“Sett ur ett längre perspektiv har konjunkturläget förbättrats. För ett år sedan, i augusti 2024, visade klockan på en tydligare lågkonjunktur då samtliga indikatorer låg under sin långsiktiga trend. Även då låg merparten av indikatorerna i återhämtningsfasen”, skriver SCB i sitt pressmeddelande.

Man tillägger att det framförallt är inom detaljhandeln och hushållskonsumtionen som uppgången skett det senaste året.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Svensk ekonomi nära “expansion”

SCB:s konjunkturklocka är en modell som myndigheten använder för att visualisera hur konjunkturen “rör sig”. Likt visaren på en klocka menar man att de olika ekonomiska faktorerna rör sig medsols mellan expansion, avmattning, recession och återhämtning.

ANNONS

Just nu befinner sig 9 av 13 faktorer i återhämtning och därmed på väg in i expansion.

Industrins orderingång och sysselsättningen är två faktorer som är kvar i recession. Hushållens konfidensindikator och näringslivets produktion är faktorerna som kommit längst i återhämtningen och närmar sig expansion.

Se klockan i myndighetens pressmeddelande för en bättre bild av läget.

Geopolitik och AI-bubbla kan grusa våra drömmar

Men som svensk får man lära sig tidigt att inte ropa hej förrän man är över ån. I dag går vi mot en högkonjunktur trots den omfattande oron med stora väpnade konflikter i närområdet och ett dundrande handelskrig.

Det finns ett flertal orosmoln som lätt skulle kunna ge en mer långvarig vinter för svensk ekonomi. En sprucken AI-bubbla eller ett fördjupad handelskrig, till exempel.

Därför får vi ha is i magen när vi blickar framåt. Det är absolut på sin plats att glädjas åt att mycket pekar i rätt riktning för svensk ekonomi. Men ta inte ut segern i förskott. 2025 skulle också bli ett år med stark tillväxt.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS