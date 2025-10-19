Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet.

Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken för att det går åt rätt håll. Konsumtionen ökar, vilket är något som setts som avgörande för en starkare svensk ekonomi.

“Hushållskonsumtionen har haft en stark återhämtning under de senaste tolv månaderna och indikatorn ligger nu i nivå med långsiktig trend”, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.

Statistiken pekar åt rätt håll

I en sammanställning av 13 olika ekonomiska faktorer, som ska ge en sammanvägd bild av konjunkturläget, ser nationalekonomerna en ljusning.

“Sett ur ett längre perspektiv har konjunkturläget förbättrats. För ett år sedan, i augusti 2024, visade klockan på en tydligare lågkonjunktur då samtliga indikatorer låg under sin långsiktiga trend. Även då låg merparten av indikatorerna i återhämtningsfasen”, skriver SCB i sitt pressmeddelande.

Man tillägger att det framförallt är inom detaljhandeln och hushållskonsumtionen som uppgången skett det senaste året.