Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet.
Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll
Mest läst i kategorin
Brant fall: Nu är börsen orolig över bankerna
Tre banker som råkat illa ut och en varning från JP Morgan Chase. Det får amerikanska börser att oroa sig över bank- och kreditsektorn. Wall Streets kreditoro tilltar efter Jamie Dimons varning i veckan. JP Morgan Chases vd talade om ”kackerlackor” i den amerikanska ekonomin. Under torsdagen slog Wall Street ned på vad den möjligen …
USA: Guldet upp, aktier faller
Amerikanska aktier faller när banker svajar. Samtidigt fortsätter guldet uppåt, bland annat i osäkerheten under USA:s nedstängning. Amerikanska aktier föll under torsdagen, ett fall drivet av sämre resultat för medelstora banker. Det i sin tur driver på oro kring de lån bankerna beviljat, rapporterar Fortune. S&P 500 sjönk 0,6 procent efter en morgonuppgång, Dow Jones …
Norge täpper till budgethål – med oljepengar
Den har anklagats för att göra norrmän bekväma. Nu väljer Norge att hämta mer pengar ur oljefonden för att slippa höja skatterna. Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond. Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor. Det framgår av …
Här vill man införa 13 timmars arbetsdag
Trots stora demonstrationer ser Grekland ut att bli första landet i EU med 13 timmars arbetsdagar, vilket främst berör jobb i den privata sektorn. En omröstning kring förslaget sker i det grekiska parlamentet under onsdagen och har mött starkt motstånd från olika fackförbund vilket lett till omfattande demonstrationer i flera städer. Förslaget ser ut att …
Norsk budget: "Detta blir det bråk av"
Tuffa budgetförhandlingar väntar i vårt grannland efter en norsk budget som knappast fick regeringens samarbetspartier att jubla. Norges finansminister Jens Stoltenberg (Ap) presenterade på onsdagen landets budget för 2026. De flesta får sänkt skatt, men det blir dyrare att köra bil. De största vinnarna är de som har barn i förskola och på fritids, enligt …
Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet.
Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken för att det går åt rätt håll. Konsumtionen ökar, vilket är något som setts som avgörande för en starkare svensk ekonomi.
“Hushållskonsumtionen har haft en stark återhämtning under de senaste tolv månaderna och indikatorn ligger nu i nivå med långsiktig trend”, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.
Statistiken pekar åt rätt håll
I en sammanställning av 13 olika ekonomiska faktorer, som ska ge en sammanvägd bild av konjunkturläget, ser nationalekonomerna en ljusning.
“Sett ur ett längre perspektiv har konjunkturläget förbättrats. För ett år sedan, i augusti 2024, visade klockan på en tydligare lågkonjunktur då samtliga indikatorer låg under sin långsiktiga trend. Även då låg merparten av indikatorerna i återhämtningsfasen”, skriver SCB i sitt pressmeddelande.
Man tillägger att det framförallt är inom detaljhandeln och hushållskonsumtionen som uppgången skett det senaste året.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Svensk ekonomi nära “expansion”
SCB:s konjunkturklocka är en modell som myndigheten använder för att visualisera hur konjunkturen “rör sig”. Likt visaren på en klocka menar man att de olika ekonomiska faktorerna rör sig medsols mellan expansion, avmattning, recession och återhämtning.
Just nu befinner sig 9 av 13 faktorer i återhämtning och därmed på väg in i expansion.
Industrins orderingång och sysselsättningen är två faktorer som är kvar i recession. Hushållens konfidensindikator och näringslivets produktion är faktorerna som kommit längst i återhämtningen och närmar sig expansion.
Se klockan i myndighetens pressmeddelande för en bättre bild av läget.
Geopolitik och AI-bubbla kan grusa våra drömmar
Men som svensk får man lära sig tidigt att inte ropa hej förrän man är över ån. I dag går vi mot en högkonjunktur trots den omfattande oron med stora väpnade konflikter i närområdet och ett dundrande handelskrig.
Det finns ett flertal orosmoln som lätt skulle kunna ge en mer långvarig vinter för svensk ekonomi. En sprucken AI-bubbla eller ett fördjupad handelskrig, till exempel.
Därför får vi ha is i magen när vi blickar framåt. Det är absolut på sin plats att glädjas åt att mycket pekar i rätt riktning för svensk ekonomi. Men ta inte ut segern i förskott. 2025 skulle också bli ett år med stark tillväxt.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn.? En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen.? AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra …
Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll
Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet. Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet. Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken …
Löneförhandla rättvist som chef
Att löneförhandla kan vara jobbigt, även för chefer. Sådana situationer kan framkalla starka känslor. Här svarar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter på en fråga som hon har fått från en chef, som har blivit kallad orättvis. ”Jag är chef över en grupp på sju personer sedan ett par år tillbaka och jag trivs med den …
Danmarks vindkraft i motvind: “Det är ju vansinnigt”
Samtidigt som Danmark brottas med rekordhöga elpriser står landets vindkraftverk stilla stora delar av tiden. ”Det är ju vansinnigt”, kommenterar Green Power Denmarks vd. Enligt nya siffror från CIP Fonden, som citeras av NyTeknik, stod turbinerna stilla nära en fjärdedel av tiden mellan januari och maj i år. “Vansinnigt”? Redan i juli kunde Dagens PS …
Källor: Gucci-ägaren säljer skönhetsimperiet
Det franska lyxkonglomeratet Kering, ägare till varumärken som Gucci, Balenciaga och Saint Laurent, står inför förändring.? Enligt källor till Wall Street Journal är bolaget på god väg att sälja hela sin skönhetsverksamhet till L’Oréal för omkring 4 miljarder dollar. Affären skulle bli ett av de första stora dragen från Kerings nya vd Luca de Meo, …