Hånades efter sin bok 1999 – men fick rätt om börsen till slut

David Elias förutspådde de nuvarande nivåerna på börsen redan 1999 i sin bok “Dow 40,000: Strategies for Profiting from the Greatest Bull Market in History”.

År 2000 kraschade börsen i vad som kommit att kallas dotcom-bubblan, fallet var 30 procent mellan januari år 2000 och september 2001. David Elias är bland de som hånades allra mest för att ha förutspått en evig rusning på börsen, rapporterar Wall Street Journal.

Hånades efter dotcom-bubblan

Hånen har dock tystnat nu, eftersom att han fått rätt. Dow Jones Industrial Average har faktiskt nått över 40 000 punkter, vilket skedde den 16 maj i år. Indexet har mer än dubblats sedan botten under Covid-19-pandemin.

Elias förutspådde visserligen 1999 att nivån 40 000 punkter skulle nås 2016, men både dotcom-bubblan och finanskrisen i slutet av 00-talet kom emellan. Som lägst var Dow Jones nere på 6547 punkter i samband med kraschen i banken Lehman Brothers i mars 2009.

“Är en fantastisk dörrstoppare! Eller pappersvikt. Kan vara bra för att pressa en kackerlackor. Sidorna kunde rivas ut och användas för att tända din eldstad. Många bra användningsområden ännu för den här!”, fick boken som recension på Amazon i mars 2009.