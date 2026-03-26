Franska ekonomin förlorar fotfästet

Vidare har den franska statistikmyndigheten presenterat nedslående siffror för franska konsumenter och de inhemska industrierna.

Insees, som myndigheten förkortas, månatliga undersökning av tillverkningsindustrin föll med tre punkter till 99 i mars, vilket innebär att den åter hamnade under det långsiktiga genomsnittet på 100 för första gången sedan november. Konsumentförtroendet sjönk med två punkter till 89, den lägsta nivån på fyra månader, enligt Bloomberg.

”De största negativa effekterna kommer sannolikt att märkas mot slutet av året. En oljeprischock kommer att påverka tillväxten mycket mer 2027 än 2026”, kommenterar Dorian Roucher, chef för Insees avdelning för ekonomiska prognoser, enligt RFI.

Höjer inflationsprognosen, minskar tillväxten

Siffror från Insee visar att franska företagsledare är mindre optimistiska kring produktion och orderstockar och hushållen ser pessimistiskt på sin framtida ekonomi.

”Efter att ha gradvis återhämtat de förluster som uppstod under inflationsvågen 2022 och 2023 väntas reallönerna sjunka igen under andra kvartalet”, skriver Insee.

Banque de France sänkte sina tillväxtprognoser och höjde sin inflationsprognos på onsdagen. Inflationen beräknas överstiga 2 procent under de kommande månaderna och därmed stiga kraftigt från februaris 1,1 procent, skriver France24.

ANNONS

Prognoser för landets tillväxt har sänkts till 0,2 procent under både första och andra kvartalet, vilket är en nedjustering från tidigare prognoser på 0,3 procent.

Konflikten i Iran ses till stor del som förklaringen till den vacklande ekonomin. Francois Villeroy, chef för franska centralbanken, kommenterade under onsdagen angående eventuella räntehöjningar för att stävja inflationen:

”Vi är ju uppenbarligen inte ansvariga för oljeprisena, men vår uppgift är att hålla inflationsförväntningarna förankrade för att undvika löne–pris-spiraler.”



