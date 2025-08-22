Det pressar Tysklands ekonomi: "Ett bakslag"

Bloomberg rapporterar att bruttonationalprodukten, BNP, i Tyskland gick ned med 0,3 procent i Q2 jämfört med föregående kvartal.

Siffrorna har tagits fram av den tyska, nationella statistikbyrån som nu tvingas revidera ned sin preliminära avläsning på 0,1 procent.

Utvecklingen hos tillverkarna uppges vara mycket svagare och ställs i relation till den ökning som märktes i början av året från amerikanska företag i Tyskland för att dämpa effekterna av tullarna.

Kallar nedgången ett bakslag för Tyskland

I den nu aktuella statistiken framgår det att investeringarna i Tyskland bromsat in kraftigt under andra kvartalet. Nedgången i investeringarna var 1,4 procent.

Även konsumtionen är en besvikelse, men den allra största pressen på ekonomin kommer från industrin.

”Särskilt industriproduktionen presterade sämre än vad som ursprungligen antogs”, konstaterar statistikmyndigheten, enligt Bloomberg.

”Nedgången är ett bakslag för Europas största ekonomi och krossar förhoppningarna om att den snart kan komma ur två års recession som följde Rysslands krig mot Ukraina”, skriver nyhetsbyrån.

Missa inte: Tysk industri hackar – sämsta siffran sedan pandemin DagensPS

ANNONS

Expert: Gjort sig bekväm med stagnation

Under årets tre första månader ökade BNP i Tyskland med 0,3 procent, samtidigt var en del av förklaringen till det att den tyska USA-exporten tidigarelägg, berättar Bloomberg.

ING:s globala marknadschef, Carsten Brzeski, menar att Tysklands ekonomi gjort sig hemmastad i stagnation och att det kan dröja till nästa år innan en återhämtning av rang kan skönjas.

Han slår fast att den tyska ekonomin nu fått uppleva ”den första fullskaliga effekten av amerikanska tullar”.

Läs även: Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin DagensPS