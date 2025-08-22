Så mycket faller BNP i Europas största ekonomi Tyskland, som redovisar sämre siffror än tidigare beräknat för årets andra kvartal.
Det pressar Tysklands ekonomi: "Ett bakslag"
Mest läst i kategorin
Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan
Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025. Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till. Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att …
Finansprofilens dom: Politiken fäller ekonomin
Nästa recession kommer att ”utlösas av en politisk handling”. Prognosen kommer från Deutsche Banks tidigare ordförande. Nästa recession kommer sannolikt att “utlösas av en politisk handling”, säger tidigare ordförande för Deutsche Bank och Allianz finanschef. Paul Achleitner har varit ordförande för Deutsche Banks styrelse, tidigare finanschef för finansjätten Allianz och tidigare partner i Goldman Sachs. …
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen. Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan …
Grönt Sverige kräver företag med ansvar
Kommuner får ta miljardrisker i den gröna omställningen, visar en ny rapport som landar i att företagen behöver ta ett större ansvar. Det är SNS som nu lanserar rapporten ”Risker i den gröna omställningen”, skriven av Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi i Umeå. Utgångspunkten är att den gröna, industriella omställningen i Sverige kräver miljardinvesteringar från …
Rysslands viktiga handel med Kina tappar fart
Sedan början på kriget i Ukraina har Ryssland mer än fördubblat handeln med Kina. Men under första halvan av 2025 minskar handelsvolymen mellan länderna. Den för Moskva viktiga handelsrelationen med Peking har börjat knaka i fogarna. Den snabba expansionen i handeln mellan de två stormakterna har plötsligt fått en oväntad inbromsning. För bara ett år …
Bloomberg rapporterar att bruttonationalprodukten, BNP, i Tyskland gick ned med 0,3 procent i Q2 jämfört med föregående kvartal.
Siffrorna har tagits fram av den tyska, nationella statistikbyrån som nu tvingas revidera ned sin preliminära avläsning på 0,1 procent.
Utvecklingen hos tillverkarna uppges vara mycket svagare och ställs i relation till den ökning som märktes i början av året från amerikanska företag i Tyskland för att dämpa effekterna av tullarna.
Kallar nedgången ett bakslag för Tyskland
I den nu aktuella statistiken framgår det att investeringarna i Tyskland bromsat in kraftigt under andra kvartalet. Nedgången i investeringarna var 1,4 procent.
Även konsumtionen är en besvikelse, men den allra största pressen på ekonomin kommer från industrin.
”Särskilt industriproduktionen presterade sämre än vad som ursprungligen antogs”, konstaterar statistikmyndigheten, enligt Bloomberg.
”Nedgången är ett bakslag för Europas största ekonomi och krossar förhoppningarna om att den snart kan komma ur två års recession som följde Rysslands krig mot Ukraina”, skriver nyhetsbyrån.
Missa inte: Tysk industri hackar – sämsta siffran sedan pandemin DagensPS
Expert: Gjort sig bekväm med stagnation
Under årets tre första månader ökade BNP i Tyskland med 0,3 procent, samtidigt var en del av förklaringen till det att den tyska USA-exporten tidigarelägg, berättar Bloomberg.
ING:s globala marknadschef, Carsten Brzeski, menar att Tysklands ekonomi gjort sig hemmastad i stagnation och att det kan dröja till nästa år innan en återhämtning av rang kan skönjas.
Han slår fast att den tyska ekonomin nu fått uppleva ”den första fullskaliga effekten av amerikanska tullar”.
Läs även: Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan
Det är ett historiskt skifte. Internationella valutafonden IMF rankar Kazakstan högre än Ryssland i BNP per capita för 2025. Kazakstan är nu rikare än Ryssland. Det är nästan så man har lust att skriva det en gång till. Sant är det i vilket fall, enligt de senaste uppgifterna från Internationella valutafonden IMF, som visar att …
Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan
Foodoras rosa boxar lovar schyssta villkor och kollektivavtal. Men reklamen ifrågasätts och har nu anmälts till Konsumentverket. Foodoras reklam lovar schyssta villkor, kollektivavtal och 180 kronor i timmen. Men anställda berättar en annan historia. Nu har Sveriges Konsumenter lämnat in en anmälan till Konsumentverket. Missa inte: Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living …
Så mycket pengar krävs för att du ska räknas som rik
Går det att sätta en prislapp på rikedom? En undersökning visar var gränsen går.? Enligt en undersökning från Charles Schwab anser amerikaner att det krävs en nettoförmögenhet på 2,5 miljoner dollar för att räknas som rik. Det motsvarar ungefär 26 miljoner svenska kronor och är en ökning med 14 procent jämfört med 2023. Det är …
Det här är Ukrainas nya hemliga vapen
Den heter Flamingo och är ljusrosa. ”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3?000 kilometer”, är Ukrainas förklaring. Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland. Namnet är kanske oväntat, …