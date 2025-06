Det här skrämmer svenskarna mest just nu

Börs & Finans

Brasilien – en paradox redo att lyfta?

Efter flera år av ekonomisk turbulens, inklusive recessionen 2015–2016 och pandemins effekter, har Brasiliens ekonomi börjat visa tecken på återhämtning. Landet har upplevt måttlig tillväxt under de senaste åren, med BNP-tillväxt kring 2–3 procent per år, främst drivet av export av råvaror som sojabönor, järnmalm och olja. Centralbanken har lyckats tygla inflationen som under 2022 …