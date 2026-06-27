Dämpad vinstökning bland kinesiska företag

Industrivinsterna i Kina ökade med 21,1 procent i maj jämfört med motsvarande månad i fjol. I april låg ökningstakten på 24,7 procent, enligt Kinas nationella statistikbyrå.

Den lägre vinstökningstakten överraskar bedömare sedan producentpriserna i mars började öka för första gången på mer än tre år samtidigt som AI-investeringar ökat suget efter avancerad teknisk utrustning från Kina.

En faktor som skapar ett tryck nedåt på vinstnivåerna är dyrare energi, råvaror och transporter till följd av Irankriget.

Under perioden januari–maj i år summeras kinesiska företagsvinster till 3,14 biljoner yuan (motsvarande 4,50 biljoner kronor).