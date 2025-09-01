Lyxjuvelerare blåste rika – och försvann

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Lurad investerare: Större än stora tågrånet

En av investerarna, Michael Moszynski, en reklamchef och som uttalar sig för BBC, betecknar lyxjuvelerarens kupp mot rika som ett mycket större brott än det stora tågrånet i England 1963. Hundratals miljoner blev bytet då när ett posttåg rånades på den engelska landsbygden av gängkriminella, däribland Buster Edwards och Ronnie Biggs.

Hjärnan bakom det brittiska diamant- och smyckesbedrägeriet, Vashi Dominguez, skaffade sig snabbt ett gott rykte och framträdde i tv.

Med briljant manipulationsförmåga, karisma och dynamik lyckades han få sina välbeställda offer på kroken.

Kallar honom juvelhandelns råttfångare

”Han var nästan som juvelhandelns råttfångare”, säger Will Hayward, en tidigare butikschef på Vashi, till BBC.

Michael Moszynski berättar att den nu ökända diamantbedragaren nästan hade magnetisk dragningskraft, intelligent och vältalig.

Bland de lurade investerarna återfinns näringslivstoppar, men också en högt uppsatt mediechef som blev av med 750 000 pund, mer än 9,5 miljoner kronor.

Vashi Dominguez, som i dag är spårlöst försvunnen, påstod att försäljningen 2021 uppgick till 100 miljoner pund, nära på 1,3 miljarder kronor.

Trixade med räkenskaperna: “Oacceptabelt”

I själva verket var försäljningen 5 miljoner pund, knappt 64 miljoner kronor.

”Att helt felaktigt framställa räkenskaperna med den här skalan är helt oacceptabelt”, säger Stuart McFadden från bedrägeriutredningsföretaget Refundee, som representerar vissa investerare.

Medan företaget balanserade på ruinens brant levde dess ansikte utåt livets glada dagar och shoppade lyxbilar, däribland en Lamborghini, och huserade i flera lyxvåningar i Londons fashionabla kvarter.

I april 2023 hann verkligheten i kapp den listige och skrupelfria lyxjuveleraren. Företaget gick omkull och investerarna i hans ädelstenar fick beskedet att beskedet att pengarna var borta.

Investerarna chockade över polisens lathet

Precis som Vashi Dominguez. Han flög enligt uppgift till Dubai samma dag som en domstol beslutade att företaget skulle likvideras.

Och trots försök att anlita privatdetektiver lyckas han hålla sig gömd.

Att inte polisen gör mer, eller för den delen byrån för grova bedrägerier (SFO), Vashi Dominguez har även lurat skattemyndigheten, chockar investerarna, berättar BBC.

