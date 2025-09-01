Dagens PS
Lyxjuvelerare blåste rika – och försvann

diamant
Den slipade diamanthandlaren i Storbritannien lurade rika på ansenliga belopp och försvann sedan spårlöst. (Foto: Skärmdump från Youtube)
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Mästerlig bondfångare bakom gigantiska bedrägeriet med ädelstenar där intet ont anande förmögna personer blev lurade på jättebelopp.

Det är det största diamantbedrägeriet i Storbritanniens historia, skriver BBC och berättar att huvudpersonen flydde landet med skulder på närmare 2,2 miljarder kronor, eller 170 miljoner pund, när verksamheten kraschade 2023.

I sin iver att snärja rika konsumenter bad han sin personal att låtsas vara kunder, det hjälpte honom att få in nya pengar från investerare då det såg knökfullt ut i diamantbutikerna.

Fasaden rämnade och bedragaren flydde

De förmögna investerarna förlorade sedan rubbet när den bedrägliga diamanthandlaren Vashi Dominguez utåt sett glittrande butikskedja kollapsade.

Det utlovade diamantlagret på 157 miljoner pund, cirka 2 miljarder kronor, var då värt blott ungefär 100 000 pund, runt 127,5 miljoner kronor. Här hade de bedragna investerarna hoppats få tillbaka sina pengar, men det var en bitter nitlott.

Trots att storbedragaren gick upp i rök har polis och myndigheter inte ansträngt sig för att få fast honom. Beslutet är att inte utreda händelsen.

Lurad investerare: Större än stora tågrånet

En av investerarna, Michael Moszynski, en reklamchef och som uttalar sig för BBC, betecknar lyxjuvelerarens kupp mot rika som ett mycket större brott än det stora tågrånet i England 1963. Hundratals miljoner blev bytet då när ett posttåg rånades på den engelska landsbygden av gängkriminella, däribland Buster Edwards och Ronnie Biggs.

Hjärnan bakom det brittiska diamant- och smyckesbedrägeriet, Vashi Dominguez, skaffade sig snabbt ett gott rykte och framträdde i tv.

Med briljant manipulationsförmåga, karisma och dynamik lyckades han få sina välbeställda offer på kroken.

Kallar honom juvelhandelns råttfångare

”Han var nästan som juvelhandelns råttfångare”, säger Will Hayward, en tidigare butikschef på Vashi, till BBC.

Michael Moszynski berättar att den nu ökända diamantbedragaren nästan hade magnetisk dragningskraft, intelligent och vältalig.

Bland de lurade investerarna återfinns näringslivstoppar, men också en högt uppsatt mediechef som blev av med 750 000 pund, mer än 9,5 miljoner kronor.

Vashi Dominguez, som i dag är spårlöst försvunnen, påstod att försäljningen 2021 uppgick till 100 miljoner pund, nära på 1,3 miljarder kronor.

Trixade med räkenskaperna: “Oacceptabelt”

I själva verket var försäljningen 5 miljoner pund, knappt 64 miljoner kronor.

”Att helt felaktigt framställa räkenskaperna med den här skalan är helt oacceptabelt”, säger Stuart McFadden från bedrägeriutredningsföretaget Refundee, som representerar vissa investerare.

Medan företaget balanserade på ruinens brant levde dess ansikte utåt livets glada dagar och shoppade lyxbilar, däribland en Lamborghini, och huserade i flera lyxvåningar i Londons fashionabla kvarter.

I april 2023 hann verkligheten i kapp den listige och skrupelfria lyxjuveleraren. Företaget gick omkull och investerarna i hans ädelstenar fick beskedet att beskedet att pengarna var borta.

Investerarna chockade över polisens lathet

Precis som Vashi Dominguez. Han flög enligt uppgift till Dubai samma dag som en domstol beslutade att företaget skulle likvideras.

Och trots försök att anlita privatdetektiver lyckas han hålla sig gömd.

Att inte polisen gör mer, eller för den delen byrån för grova bedrägerier (SFO), Vashi Dominguez har även lurat skattemyndigheten, chockar investerarna, berättar BBC.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

