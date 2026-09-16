EQT säljer cybersäkerhetsbolag

Ekonomin växer med 7,8 procent – ändå bubblar missnöjet

Många länder kan bara drömma om en tillväxt på 7,8 procent. Det försöker Narendra Modi påminna befolkningen om. Men många menar att utvecklingen inte kommer dem till del. Indiens ekonomi växte med 7,8 procent under andra kvartalet, klart över analytikernas och centralbankens prognoser. Men samtidigt som premiärminister Narendra Modi hyllar utvecklingen växer missnöjet med landets …