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EQT säljer cybersäkerhetsbolag

EQT säljer cybersäkerhetsbolaget Ontinue. Arkivbild
EQT säljer cybersäkerhetsbolaget Ontinue. Arkivbild Foto: Jenny Kane AP/TT
Köpare är den brittiska cybersäkerhetskoncernen Quorum Cyber, skriver EQT i ett pressmeddelande.

En fond i Wallenbergsfärens riskkapitalkoncern EQT – EQT Mid Market Europe – har gjort upp om att sälja Ontinue, ett AI-drivet tjänstebolag inom cybersäkerhet.

Köpare är den brittiska cybersäkerhetskoncernen Quorum Cyber, skriver EQT i ett pressmeddelande.

Några uppgifter om köpeskilling finns inte i pressmeddelandet.

Ontinues cybersäkerhetstjänster är utformade specifikt för skydd för Microsoft-användare. Bolaget säljer sina tjänster till fler än 250 företag, organisationer och institutioner i Europa och USA.

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