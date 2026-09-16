EQT säljer cybersäkerhetsbolag
En fond i Wallenbergsfärens riskkapitalkoncern EQT – EQT Mid Market Europe – har gjort upp om att sälja Ontinue, ett AI-drivet tjänstebolag inom cybersäkerhet.
Köpare är den brittiska cybersäkerhetskoncernen Quorum Cyber, skriver EQT i ett pressmeddelande.
Några uppgifter om köpeskilling finns inte i pressmeddelandet.
Ontinues cybersäkerhetstjänster är utformade specifikt för skydd för Microsoft-användare. Bolaget säljer sina tjänster till fler än 250 företag, organisationer och institutioner i Europa och USA.