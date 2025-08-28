Kraftverksjätte fuskar med träpellets – miljarder i subventioner

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Aktien rasar

Drax har sagt att man kommer samarbeta med myndigheterna men det hjälper inte aktien som rasade med runt 8 procent på torsdagen, uppger CNBC.

Det är inte första gång kraftjätten har problem med myndigheterna, förra året stod det klart att Drax hade lämnat felaktiga uppgifter som låg till grund för subventioner – vilket då ledde till böter på 25 miljoner pund för bolaget.

Subventioner fortsätter att strömma in

Drax har dragit in enorma summor i subventioner, mellan 2012 och 2027 kommer det enligt uppgifter handla om 10 miljarder pund, och den brittiska staten har även sagt att man kommer fortsätta med nytt stöd efter 2027.

Pengar som alltså strömmar in genom lovord om hållbara källor, trots att så inte verkar vara fallet.

Myndigheter ryter till

Tonen från myndigheterna har dock hårdnat en del, särkilt med tanke på att Drax redan har stora böter i bagaget.

”Vi kommer att granska utredningens resultat när de blir tillgängliga. Drax kommer att drivas med ett rent energisystem och kommer att behöva använda 100 procent hållbart producerad biomassa, utan ett öre i subventioner om de inte håller sig till det”, låter ett uttalande från den brittiska regeringen.

Regeringen har ett stort problem och något av ett dilemma på sitt bord – den vill minska fossila bränslen till enbart 5 procent av elmixen till 2030.

Det är dock oklart hur det ska ske utan draghjälp från Drax, som säger sig producera hållbar biomassa – som i slutändan inte är så hållbar.

