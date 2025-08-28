Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Kraftverksjätte fuskar med träpellets – miljarder i subventioner

Drax som eldar med träpellets utreds nu av brittiska myndigheter och fortsätter att dra in stora subventioner.
Drax som eldar med träpellets utreds nu av brittiska myndigheter och fortsätter att dra in stora subventioner. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Den brittiska kraftverksjätten Drax producerar el genom träpellets som på pappret ska vara hållbara. Verkligheten visar dock en annan sida – samtidigt som statliga subventioner fortsätter att strömma in.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Som kolkraftverk var Drax i brittiska North Yorkshire tidigare en av Europas största utsläppare.

Numera har kraftverksjätten ställt om och kallar sig själva för världens största biobränsleeldade kraftverk.

ANNONS

Elen kommer från träpellets

Den största elproduktionen kommer från träpellets – som kommer från skogar i USA och Kanada.

Kritiker har länge hävdat att träpellets inte är så hållbara som de alltid påstås vara utan kan leda till avskogning, och nu har Drax hamnat i en stor utredning av den brittiska finansinspektionen som går tillbaka några år och tittar närmare på jättens årsrapporter – och hur bolaget verkligen har fått tag i sin biomassa, berättar Guardian.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Aktien rasar

Drax har sagt att man kommer samarbeta med myndigheterna men det hjälper inte aktien som rasade med runt 8 procent på torsdagen, uppger CNBC.

Det är inte första gång kraftjätten har problem med myndigheterna, förra året stod det klart att Drax hade lämnat felaktiga uppgifter som låg till grund för subventioner – vilket då ledde till böter på 25 miljoner pund för bolaget.

Subventioner fortsätter att strömma in

ANNONS

Drax har dragit in enorma summor i subventioner, mellan 2012 och 2027 kommer det enligt uppgifter handla om 10 miljarder pund, och den brittiska staten har även sagt att man kommer fortsätta med nytt stöd efter 2027.

Pengar som alltså strömmar in genom lovord om hållbara källor, trots att så inte verkar vara fallet.

Myndigheter ryter till

Tonen från myndigheterna har dock hårdnat en del, särkilt med tanke på att Drax redan har stora böter i bagaget.

”Vi kommer att granska utredningens resultat när de blir tillgängliga. Drax kommer att drivas med ett rent energisystem och kommer att behöva använda 100 procent hållbart producerad biomassa, utan ett öre i subventioner om de inte håller sig till det”, låter ett uttalande från den brittiska regeringen.

Regeringen har ett stort problem och något av ett dilemma på sitt bord – den vill minska fossila bränslen till enbart 5 procent av elmixen till 2030.

Det är dock oklart hur det ska ske utan draghjälp från Drax, som säger sig producera hållbar biomassa – som i slutändan inte är så hållbar.

Läs även:

Vår fjärrvärme blir dyrare när Europa ställer om från rysk gas. Dagens PS

ANNONS

Hållbarhet tappar – men 78 gröna bolag vinner i längden. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktieElkraftKanadaSkogStorbritannienSubventionerUSAUtredning
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS