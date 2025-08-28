Den brittiska kraftverksjätten Drax producerar el genom träpellets som på pappret ska vara hållbara. Verkligheten visar dock en annan sida – samtidigt som statliga subventioner fortsätter att strömma in.
Kraftverksjätte fuskar med träpellets – miljarder i subventioner
Mest läst i kategorin
Saab avslöjar nytt supervapen: "Vårt svar"
Drönarattacker har på kort tid blivit ett allt allvarligare hot i den moderna krigsföringen vilket inte minst märks i kriget i Ukraina. Nu avslöjar Saab att man snabbutvecklat ett motvapen. ”Det här är vårt svar på de obemannade luftburna hoten som har eskalerat de senaste åren”, säger Stefan Öberg som är chef för Saabs (börskurs …
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026
2025 så sänktes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år. Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS Kraschade efter motgångar i USA I april 2024 …
Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning
Halvledarföretaget Cambricon i Kina ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret, berättar CNBC. I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen. Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att …
Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent
”Aktien är rejält nedpressad. Den ligger i dag på den lägsta nivån på över 10 år. En riktig krisvärdering alltså”, lyder en färsk analys. Författare är Privata Affärers analytiker Jan Lindroth som ser möjlighet till 70 procents uppsida för den investerare som vågar sig på en chansning i aktien. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare …
Som kolkraftverk var Drax i brittiska North Yorkshire tidigare en av Europas största utsläppare.
Numera har kraftverksjätten ställt om och kallar sig själva för världens största biobränsleeldade kraftverk.
Elen kommer från träpellets
Den största elproduktionen kommer från träpellets – som kommer från skogar i USA och Kanada.
Kritiker har länge hävdat att träpellets inte är så hållbara som de alltid påstås vara utan kan leda till avskogning, och nu har Drax hamnat i en stor utredning av den brittiska finansinspektionen som går tillbaka några år och tittar närmare på jättens årsrapporter – och hur bolaget verkligen har fått tag i sin biomassa, berättar Guardian.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Aktien rasar
Drax har sagt att man kommer samarbeta med myndigheterna men det hjälper inte aktien som rasade med runt 8 procent på torsdagen, uppger CNBC.
Det är inte första gång kraftjätten har problem med myndigheterna, förra året stod det klart att Drax hade lämnat felaktiga uppgifter som låg till grund för subventioner – vilket då ledde till böter på 25 miljoner pund för bolaget.
Subventioner fortsätter att strömma in
Drax har dragit in enorma summor i subventioner, mellan 2012 och 2027 kommer det enligt uppgifter handla om 10 miljarder pund, och den brittiska staten har även sagt att man kommer fortsätta med nytt stöd efter 2027.
Pengar som alltså strömmar in genom lovord om hållbara källor, trots att så inte verkar vara fallet.
Myndigheter ryter till
Tonen från myndigheterna har dock hårdnat en del, särkilt med tanke på att Drax redan har stora böter i bagaget.
”Vi kommer att granska utredningens resultat när de blir tillgängliga. Drax kommer att drivas med ett rent energisystem och kommer att behöva använda 100 procent hållbart producerad biomassa, utan ett öre i subventioner om de inte håller sig till det”, låter ett uttalande från den brittiska regeringen.
Regeringen har ett stort problem och något av ett dilemma på sitt bord – den vill minska fossila bränslen till enbart 5 procent av elmixen till 2030.
Det är dock oklart hur det ska ske utan draghjälp från Drax, som säger sig producera hållbar biomassa – som i slutändan inte är så hållbar.
Läs även:
Vår fjärrvärme blir dyrare när Europa ställer om från rysk gas. Dagens PS
Hållbarhet tappar – men 78 gröna bolag vinner i längden. Dagens PS
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Elbilens dolda fälla som kan kosta tiotusentals kronor
Myten om att elbilar skulle vara underhållsfria stämmer inte, och i det svenska klimatet kan det leda till både kostsamma reparationer och säkerhetsrisker. I Sverige utsätts elbilar för vägsalt, kyla och ojämna vägar som sliter mer på bilens komponenter än vad många tror. Följden kan bli en del oväntade utgifter för bilägarna. Varför service är …
Toppgeneral: Europa måste tuffa till sig
Världen har blivit hårdare och Europa måste tuffa till sig för att inte bli överkörda. Det anser en fransk toppgeneral som uppger att Europa nu tappar viktig mark gentemot nya länder. Världsherraväldet håller på att tas över av nya länder, där Europa inte finns med på listan. Hårda ledare styr Det är hårda ledare som …
Fem hotell i Bangkok som gör din weekend oförglömlig
Bangkok är staden där tuk-tukarna aldrig tystnar, street food doftar bättre än Michelin och floden glittrar i kvällssolen. Men för att verkligen få en oförglömlig weekend gäller det att välja rätt hotell. Här är sex adresser som tar din Bangkok-resa från bra till briljant. Klassikernas klassiker: Mandarin Oriental "Mandarin Oriental är lika mycket ett tempel …
Kraftverksjätte fuskar med träpellets – miljarder i subventioner
Den brittiska kraftverksjätten Drax producerar el genom träpellets som på pappret ska vara hållbara. Verkligheten visar dock en annan sida – samtidigt som statliga subventioner fortsätter att strömma in. Som kolkraftverk var Drax i brittiska North Yorkshire tidigare en av Europas största utsläppare. Numera har kraftverksjätten ställt om och kallar sig själva för världens största …
Sprickor i Kiruna: Ny massflytt av över 800 hus
LKAB meddelar att gruvbrytningen orsakar större markdeformationer än beräknat i Kiruna. Följden blir att ytterligare 850 småhus och ett 20-tal större byggnader måste flyttas. Totalt berörs omkring 6 000 personer. De nya prognoserna slår särskilt mot Norrmalm samt delar av Bolagsområdet, där många av LKAB:s äldre fastigheter ligger, rapporterar SVT. Även punkthus på Högalid, idrottsplatser, …