Volvo-koncernen kraftsamlar. Volvo Mining ska samla kompetensen och stärka Volvos grepp globalt inom den växande gruvindustrin.
Kraftsamling: Därför vill Volvo växa inom gruvindustrin
Volvo-koncernen (börskurs Volvo) har sett det som alla andra sett – en växande efterfrågan inom gruvindustrin, allt fler nya gruvprojekt och en alltmer intensiv jakt på allt från traditionella godsaker som guld och diamanter till alla de jordartsmetaller och mineraler där efterfrågan drivs av omställning och elektrifiering.
Klart Volvo vill hoppa på det tåget, även om det bär ner i underjorden. Volvo-koncernen gör nu det genom att skapa ”en dedikerad gruvenhet” för att stärka sin position globalt inom gruvindustrin.
Volvo Mining blir namnet på bolaget som ska samla Volvos förmågor, kompetens och erbjudanden till gruvkunder.
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”Industrin går in i en ny fas”
”Planen är att Volvo Mining ska sälja Volvolastbilar, anläggningsmaskiner och autonoma lösningar till gruvkunder och deras entreprenörer”, skriver koncernen i en kommuniké.
”När gruvindustrin går in i en ny fas av tillväxt och omvandling kommer Volvo Mining att skapa det fokus som behövs för att hjälpa kunderna att möta ökade krav på produktivitet, säkerhet och motståndskraft”, lyder programförklaringen.
Den nya enheten inom koncernen lanseras 1 januari 2027 och kommer att vara organisatoriskt placerad inom Volvo Construction Equipment, Volvo CE.
”Gruvindustrin har varit en viktig del av Volvokoncernen i årtionden, men branschens växande betydelse kräver ett ännu större fokus”, påpekar Melker Jernberg som är vd för Volvo CE.
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”Samlar all kompetens”
”Med Volvo Mining som vårt kompetenscentrum samlar vi kompetens från hela koncernen för att tillsammans med våra återförsäljare ytterligare öka kundvärdet. Det skapar nya möjligheter att stärka vår position i ett strategiskt viktigt och växande segment”, tillägger Jernberg.
Finansiella resurser ska avsättas för att ge Volvo Mining möjlighet att planera produkt- och tjänsteportföljen för koncernens globala gruvsegment.
Bolaget ska även ha en samordnande roll i de olika forskningsprojekt som finns inom Volvo.
Till att börja med ska Volvo Mining fokusera på kunder och entreprenörer i Sverige, Norge och Finland, men med ambitionen att nå ut till fler länder och marknader steg för steg.
”Framgång i gruvindustrin byggs över tid”, konstaterar Volvo lastvagnars vd Roger Alm.
”Kunderna gör långsiktiga investeringar och värdesätter pålitliga partners som kombinerar hög prestanda, operativ expertis och en djup förståelse för deras verksamhet.”
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”Behöver integrerade lösningar”
Gruvverksamhet kräver att flera typer av maskiner och fordon samverkar vid brytning, transport, lastning och frakt under krävande och ofta otillgängliga förhållanden.
När gruvorna fortsätter att fokusera på ökad produktivitet, minskade utsläpp och förbättrad säkerhet ökar behovet av integrerade lösningar, påpekar Volvo.
”Genom att kombinera vår beprövade autonoma teknik och operativa erfarenhet med Volvo-koncernens bredare kompetens, portfölj och kundrelationer kan vi erbjuda integrerade lösningar som också skapar mätbart värde för gruvkunderna”, säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions.
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”Långsiktig partner”
Chef för Volvo Mining, med tillträde vid årsskiftet, blir Per-Erik Lindström som i dag är Senior Vice President för Volvo Trucks International.
”I takt med att gruvindustrin utvecklas söker kunderna partners som kan hjälpa dem att förbättra produktiviteten, stärka säkerheten och möta ökade hållbarhetskrav”, säger Lindström vilket ingen lär invända mot.
”Vårt mål är att vara en långsiktig partner i den omställningen och hjälpa kunderna att skapa större värde genom Volvokoncernens samlade styrkor. Jag ser fram emot att arbeta nära kunder och partner när vi tillsammans bygger nästa kapitel”, tillägger Per-Erik Lindström lika invändningsfritt.
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