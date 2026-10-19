Kraftsamling: Därför vill Volvo växa inom gruvindustrin

Klart Volvo vill hoppa på det tåget, även om det bär ner i underjorden. Volvo-koncernen gör nu det genom att skapa ”en dedikerad gruvenhet” för att stärka sin position globalt inom gruvindustrin.

Volvo Mining blir namnet på bolaget som ska samla Volvos förmågor, kompetens och erbjudanden till gruvkunder.

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”Industrin går in i en ny fas”

”Planen är att Volvo Mining ska sälja Volvolastbilar, anläggningsmaskiner och autonoma lösningar till gruvkunder och deras entreprenörer”, skriver koncernen i en kommuniké.

”När gruvindustrin går in i en ny fas av tillväxt och omvandling kommer Volvo Mining att skapa det fokus som behövs för att hjälpa kunderna att möta ökade krav på produktivitet, säkerhet och motståndskraft”, lyder programförklaringen.

Den nya enheten inom koncernen lanseras 1 januari 2027 och kommer att vara organisatoriskt placerad inom Volvo Construction Equipment, Volvo CE.

”Gruvindustrin har varit en viktig del av Volvokoncernen i årtionden, men branschens växande betydelse kräver ett ännu större fokus”, påpekar Melker Jernberg som är vd för Volvo CE.

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