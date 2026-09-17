Kraftig rekyl uppåt väntas på Wall Street

Fallande oljepriser – Nordsjöoljan faller nästan 4 procent till 102 dollar per fat – i kombination med ett tryck nedåt på amerikanska marknadsräntor bidrar till utvecklingen.

Marknaden verkar präglas av ökat förtroende för USA:s centralbank Federal Reserve (Fed), som höjde styrräntan i onsdags och flaggat för en eller två höjningar till.

Inför Fed-beskedet har marknadsräntorna tryckts upp till de högsta nivåerna sedan finanskrisen, vilket lade en våt filt över riskaptiten bland investerare runt om i världen.

I onsdags gick Nasdaqbörsen i sidled, medan S&P500-index backade 0,4 procent.