Kraftig rekyl uppåt väntas på Wall Street
Det pekar mot kraftiga kurslyft när börserna på Wall Street inleder torsdagens handel.
I terminshandeln pekar det mot kurslyft på 1,6 procent för Nasdaqbörsen och 1,3 procent för det bredare S&P500-index.
Fallande oljepriser – Nordsjöoljan faller nästan 4 procent till 102 dollar per fat – i kombination med ett tryck nedåt på amerikanska marknadsräntor bidrar till utvecklingen.
Marknaden verkar präglas av ökat förtroende för USA:s centralbank Federal Reserve (Fed), som höjde styrräntan i onsdags och flaggat för en eller två höjningar till.
Inför Fed-beskedet har marknadsräntorna tryckts upp till de högsta nivåerna sedan finanskrisen, vilket lade en våt filt över riskaptiten bland investerare runt om i världen.
I onsdags gick Nasdaqbörsen i sidled, medan S&P500-index backade 0,4 procent.