Anställda på Ebay har skickat dödshot, en blodig grismask och kackerlackor till ett par i USA – nu tvingas företaget ta konsekvenserna av det absurda agerandet.
Kackerlackor och dödshot står Ebay dyrt
Ebay har gått med på att betala motsvarande drygt 471 miljoner kronor till paret i Massachusetts som terroriserats av anställda på företaget.
De anonyma leveranserna till paret bestod av, som redan nämnts, dödshot, en blodig grismask från Halloween och kackerlackor, men även en begravningskrans och porrtidningar, enligt detaljer i den förlikning som det utsatta paret nu träffat med eBay, skriver Fortune.
Parterna har tidigare nått en preliminär förlikning. Det var i februari i år när fallet var på väg att gå till rättegång.
Överenskommelsen då slutfördes aldrig men efter begäran från familjen återupptogs målet av en federal domare i juni.
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”Attack mot yttrandefriheten”
I går, tisdag, tillkännagavs att en ny förlikning ingåtts.
Utöver summa på nästan 50 miljoner dollar, som inkluderar även 2 miljoner dollar från en ex-vd och 500 000 dollar och respektive 50 000 dollar från två tidigare chefer, till det drabbade paret förbinder sig Ebay att betala 6 miljoner dollar till välgörenhet, och den tidigare vd:n 1 miljon dollar.
Advokaten som företrätt det amerikanska paret, som själv driver ett e-handelsföretag, välkomnar domstolens utslag nu.
”Detta var inte bara en attack och en trakasserikampanj mot två personer; det var också en attack mot yttrandefriheten och pressfriheten”, säger han.
Paret stämde Ebay redan 2021
I förlikningen ingår en klausul som gör det möjligt för paret att gå ut offentligt och berätta om det bisarra som eBay-personal utsatt dem för.
Trakasserierna uppges ha pågått i sex år och stämningsansökan mot eBay lämnades in redan 2021.
Där berättar paret att syftet varit att ”skrämma, hota att döda, tortera, terrorisera, förfölja och tysta dem”. Förutom cyberstalking har de övervakats av Ebay-anställda.
Vd:n har tvingats lämna företaget
I förlikningen har Ebay nu fått krav på sig att redogöra offentligt vad deras tidigare chefer ägnat sig åt. I samband med den uppgörelse som nu träffats har Ebay uttalat att deras tidigare medarbetare misskött sig och att det varit ”fel, förkastligt och borde aldrig ha hänt”.
Efter händelsen har den dåvarande vd:n bytts ut och den nuvarande ledningen försäkrar att det som hänt ”inte är representativt för Ebays kultur”.
2020 åtalades sju före detta anställda på företaget och erkände sig då skyldiga till en samordnad trakasserikampanj mot paret. De dömdes senare till bland annat fängelse.
Ebay har tidigare, 2024, gått med på att betala en straffrättslig avgift på 3 miljoner dollar, cirka 29 miljoner kronor till federala myndigheter enligt ett avtal om uppskjutet åtal.
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