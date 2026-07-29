Kackerlackor och dödshot står Ebay dyrt

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Parterna har tidigare nått en preliminär förlikning. Det var i februari i år när fallet var på väg att gå till rättegång.

Överenskommelsen då slutfördes aldrig men efter begäran från familjen återupptogs målet av en federal domare i juni.

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”Attack mot yttrandefriheten”

I går, tisdag, tillkännagavs att en ny förlikning ingåtts.

Utöver summa på nästan 50 miljoner dollar, som inkluderar även 2 miljoner dollar från en ex-vd och 500 000 dollar och respektive 50 000 dollar från två tidigare chefer, till det drabbade paret förbinder sig Ebay att betala 6 miljoner dollar till välgörenhet, och den tidigare vd:n 1 miljon dollar.

Advokaten som företrätt det amerikanska paret, som själv driver ett e-handelsföretag, välkomnar domstolens utslag nu.

”Detta var inte bara en attack och en trakasserikampanj mot två personer; det var också en attack mot yttrandefriheten och pressfriheten”, säger han.