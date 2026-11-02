"Just Do It" fungerar inte – Nike har rasat 2 000 miljarder kronor

Börsvärdet rasat nästan 80 procent

Det innebär en minskning på 1 967 miljarder kronor, alltså nästan 2 000 miljarder kronor, eller 78 procent på fem år, enligt StockAnalysis.

Raset är så stort att Nike i september 2026 förlorade sin plats i det amerikanska storbolagsindexet S&P 100 efter nästan 18 år.

”Just Do It” har därmed inte fungerat i praktiken utan det har istället blivit platt fall för sportjätten.

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Det stora problemet var att Nike ville sälja sina produkter direkt till konsumenterna utan återförsäljare – och konkurenterna kunde snabbt plocka upp de lediga platserna på butikshyllorna istället.

Tufft i Kina

I länder som Kina är konkurrensen samtidigt stor där lokala märken som Anta och Li Ning vänder sig till unga kineser med moderna sportkläder och Nike har svårt att hänga med i utvecklingen.

Enligt Fortune hade Nike under 2026 redovisat åtta kvartal i följd med minskande försäljning i Kina.

Nike försöker vända utvecklingen, bland annat genom vd:n Elliott Hill vid rodret igen.

Hans mål har de senaste två åren varit att få fart på försäljningen igen genom att samarbeta med återförsäljare och samtidigt förbättra produkterna.

Det har hittills inte gett det önskade resultatet även om aktien visat en viss återhämtning.

Tungt lass för vd:n

Elliott Hill har ett enormt lass att dra framöver där han måste övertyga investerare att Nike är det största namnet inom sportvärlden.

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Han medger att Nike har sålt för många varianter av sina klassiska skomodeller, vilket bidragit till rabatter och svagare efterfrågan.

”Vi har helt enkelt översvämmat marknaden med våra ikoniska retroskor och krävt för mycket av dem”, uppgav Hill tidigare enligt Investing.com.

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