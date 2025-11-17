Teknologi, telekommunikation och media blomstrar i Asien-Stillahavsområdet, och mer glödhett väntas det bli, enligt JPMorgan.
JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien
Mest läst i kategorin
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande. Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt. Nu har man tagit ytterligare ett steg i den …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …
Musks värld: Detta är viktigare än pengar
Elon Musk är världens rikaste person och närmar sig även dollarbiljonärsstatus. I Musks värld verkar det dock vara makt som styr, istället för pengar. Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den …
Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år.
Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, i en TV-intervju med nyhetsbyrån på måndagen.
Hongkong, Japan och Indien i täten
”Vi ser en orderstockning i storlek som vi inte har sett sedan 2021”, förklarar han och talar om de mest robusta utsikter på länge inom nämnda branscher.
Prognosen från den amerikanska bankjätten är att länder som Hongkong, Japan och Indien blir draglok för majoriteten av investeringarna som står för dörren i Asien-Stillahavsområdet när teknikföretag går till börsen.
I Hongkong har mer än 32 miljarder dollar kommit in genom börsintroduktioner i år, enligt Bloomberg-statistik.
”Teknik spelar en avgörande roll i takt med att branscher genomgår djupgående förändringar, inklusive hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, fordonsindustrin samt konsument- och detaljhandeln”, enligt JPMorgans expert, skriver nyhetsbyrån.
Kina – viktigaste motorn inom tillväxt
Trots geopolitiska spänningar sprakar det inom teknikklustret, enligt JPMorgan-teamet som står som värd för en konferens i Hongkong denna vecka.
Även inom ett annat område, kopplat till artificiell intelligens, väntas tillväxten bli hög, särskilt i Indien och Japan, enligt storbankens team.
”Den viktigaste tillväxtmotorn för Asien är dock Kina”, slår Mark Fiteny fast i artikeln.
Läs även: Ser starka orostecken i USA:s ekonomi: “En rävsax” DagensPS
Läs också: Kinas ekonomi skakar – svagaste siffran sedan pandemin Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien
Teknologi, telekommunikation och media blomstrar i Asien-Stillahavsområdet, och mer glödhett väntas det bli, enligt JPMorgan. Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år. Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, …
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …