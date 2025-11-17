JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien

Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år.

Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, i en TV-intervju med nyhetsbyrån på måndagen.

Hongkong, Japan och Indien i täten

”Vi ser en orderstockning i storlek som vi inte har sett sedan 2021”, förklarar han och talar om de mest robusta utsikter på länge inom nämnda branscher.

Prognosen från den amerikanska bankjätten är att länder som Hongkong, Japan och Indien blir draglok för majoriteten av investeringarna som står för dörren i Asien-Stillahavsområdet när teknikföretag går till börsen.

I Hongkong har mer än 32 miljarder dollar kommit in genom börsintroduktioner i år, enligt Bloomberg-statistik.

”Teknik spelar en avgörande roll i takt med att branscher genomgår djupgående förändringar, inklusive hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, fordonsindustrin samt konsument- och detaljhandeln”, enligt JPMorgans expert, skriver nyhetsbyrån.

Kina – viktigaste motorn inom tillväxt

Trots geopolitiska spänningar sprakar det inom teknikklustret, enligt JPMorgan-teamet som står som värd för en konferens i Hongkong denna vecka.

Även inom ett annat område, kopplat till artificiell intelligens, väntas tillväxten bli hög, särskilt i Indien och Japan, enligt storbankens team.

”Den viktigaste tillväxtmotorn för Asien är dock Kina”, slår Mark Fiteny fast i artikeln.

