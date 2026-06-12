Posener träder fram i ny Netflix-dokumentär

”Under två års tid har jag under ganska hemliga former träffat Joachim Posener och fått höra hans version av historien. Trustorhärvan har analyserats i decennier. Det har blivit böcker, tv-serier och otaliga tidningsrubriker. Men den mest efterfrågade intervjun har saknats fram till nu”, säger hon i ett pressmeddelande.

Det var 1997 som fem personer köpte investmentbolaget Trustor. På pappret såg allt ut att vara i sin ordning, men tre månader senare avslöjades bluffen som blev ett av Sveriges största ekobrott.

”Trustorhärvan” har premiär den 5 augusti.