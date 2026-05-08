Två gånger om ska Japan ha stödköpt yen för att undvika ett fall. Ändå ser det ut som att kampen fortsätter.
Japan försöker försvara sin valuta – marknaden sätter press
Japanska myndigheter misstänks ha gripit in på valutamarknaden två gånger under den senaste veckan.
Målet har varit att stärka yenen efter att valutan fallit till den svagaste nivån mot dollarn på flera decennier.
Men marknaden ifrågasätter hur länge landet kan fortsätta försvara valutan utan att ändra penningpolitiken.
Har inte bekräftat det än
Spekulationerna tog fart efter att yenen stärktes kraftigt både den 30 april och den 7 maj.
Förra veckan steg valutan omkring 3 procent efter att dollarkursen passerat den symboliskt viktiga nivån 160 yen per dollar. Under onsdagen stärktes yenen återigen nära 2 procent på kort tid.
Japans finansdepartement har ännu inte officiellt bekräftat några interventioner, men myndigheterna har tidigare varnat för vad de beskriver som spekulativa och ensidiga rörelser på valutamarknaden.
Enligt Reuters kan Japan ha spenderat motsvarande omkring 35 miljarder dollar vid den första interventionen, vilket skulle vara den största insatsen sedan sommaren 2024.
Läs mer: Japans premiärminister lovar agera efter kraftig yenrörelse. Dagens PS
Plockar ut pengar från Japan
Bakgrunden är den växande ränteskillnaden mellan USA och Japan. Den amerikanska centralbankens styrränta ligger i intervallet 3,50 till 3,75 procent, medan Bank of Japan har en styrränta på 0,75 procent.
Skillnaden har gjort det attraktivt för investerare att låna billigt i yen och placera kapital i tillgångar med högre avkastning i dollar.
Strategin, som kallas carry trade, har bidragit till stora kapitalutflöden från Japan och fortsatt press på yenen, skriver CNBC.
Kan behöva höja räntorna
Analytiker menar att interventioner endast ger tillfälliga effekter om inte centralbanken samtidigt höjer räntorna snabbare.
Samtidigt riskerar högre räntor att försvaga den japanska ekonomin, som nyligen undvek recession med knapp marginal.
De stigande räntorna har redan pressat japanska statsobligationer. Den tioåriga obligationsräntan nådde nyligen den högsta nivån på nästan 30 år.
Mycket pengar kvar
Japan har fortfarande betydande valutareserver, omkring 1,16 biljoner dollar enligt siffror från mars, vilket ger regeringen möjlighet att fortsätta stödköp av yenen.
Men återkommande interventioner kan skapa internationell kritik och väcka frågor om Japans valutapolitik.
Nästa vecka väntas USA:s finansminister Scott Bessent träffa japanska företrädare för samtal där valutafrågan tros stå högt på agendan.
Läs mer: ECB och IMF varnar – AI kan krossa finansiella systemet. Realtid