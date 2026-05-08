Japan försöker försvara sin valuta – marknaden sätter press

Plockar ut pengar från Japan

Bakgrunden är den växande ränteskillnaden mellan USA och Japan. Den amerikanska centralbankens styrränta ligger i intervallet 3,50 till 3,75 procent, medan Bank of Japan har en styrränta på 0,75 procent.

Skillnaden har gjort det attraktivt för investerare att låna billigt i yen och placera kapital i tillgångar med högre avkastning i dollar.

Strategin, som kallas carry trade, har bidragit till stora kapitalutflöden från Japan och fortsatt press på yenen, skriver CNBC.

Kan behöva höja räntorna

Analytiker menar att interventioner endast ger tillfälliga effekter om inte centralbanken samtidigt höjer räntorna snabbare.

Samtidigt riskerar högre räntor att försvaga den japanska ekonomin, som nyligen undvek recession med knapp marginal.

De stigande räntorna har redan pressat japanska statsobligationer. Den tioåriga obligationsräntan nådde nyligen den högsta nivån på nästan 30 år.

Mycket pengar kvar

Japan har fortfarande betydande valutareserver, omkring 1,16 biljoner dollar enligt siffror från mars, vilket ger regeringen möjlighet att fortsätta stödköp av yenen.

Men återkommande interventioner kan skapa internationell kritik och väcka frågor om Japans valutapolitik.

Nästa vecka väntas USA:s finansminister Scott Bessent träffa japanska företrädare för samtal där valutafrågan tros stå högt på agendan.

