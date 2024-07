IT-haveriet: Deltas rykte på spel – myndigheter utreder

Förra veckans IT-haveri som ledde till att mängder av flygbolag världen över fick ställa in flyg är inte över ännu. Det fortsätter att plåga en av världens flyg-jättar; Delta Airlines. Under måndagen ställdes 1 250 flygningar in, och i går tisdag nästan 500 totalt, rapporterar CNN Business.

Deltas skadade varumärke

Den kollaps som nu inträffat lär stå Delta dyrt, både i pengar och i rykte. Fram till måndag beräknar experter att problemen kostat över 160 miljoner dollar, och än finns inget slut i sikte.

Men på lång sikt kan det ryktet som medför den största kostnaden. Flygbolaget har inte bara varit det mest lönsamma i USA, det har även varit framgångsrikt med att hålla tider och ta hand om sina kunder. Bägge delarna är något som fortfarande inte fungerar.