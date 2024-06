Rekordmånga flyger – nu lyfter också flygbolagens vinster

Det är bara fyra år sedan som flygindustrin höll på att kollapsa helt under covid-19-pandemin – det året gjorde flygindustrin en förlust på hela 140 miljarder dollar, motsvarande 1 470 miljarder kronor.

Höjer vinstprognos

Ändå är krisen långt borta. The International Air Transport Association (IATA) höjer nu sin vinstprognos för den globala flygindustrin till 30,5 miljarder dollar, från tidigare 25,7 miljarder dollar. Passagerarintäkterna väntas stiga med 3,2 procent jämfört med 2023, intäkterna närmar sig en biljon dollar och passagerarna är rekordmånga.

“Miljön är bättre än vi hade förväntat oss, särskilt i Asien”, säger Willie Walsh, generaldirektör på IATA, till Reuters.

Problem att skaffa fram nya plan

Det finns dock några mörka moln på flyghimlen. Ett är att flygfrakten förväntas falla 17,5 procent under året, på grund av att sjöfrakten håller på att återhämta sig till tidigare nivåer. Under logistikkaoset som rådde under pandemin ökade flygfrakten kraftigt.

Ett annat problem för flygbolagen är att de har svårt att expandera i den takt de skulle vilja eftersom att de inte kan få tillräckligt många nya plan levererade. Flygplanstillverkaren Boeings stora problem ställer till det. Även flaskhalsar kring reservdelar gör att flera hundra Airbus-plan blir kvar på marken i sommar.

Industrin ses som lackmustest

ANNONS

Flygindustrin brukar ofta ses som ett lackmustest för både hur företag och konsumenter ser på konjunkturen, samt ge en indikation om världshandeln. IATA:s Willie Walsh vill dock se mer från flygbolagens vinster innan han jublar.

“Marginalen är fortfarande tunn som papper, vi tittar fortfarande på en marginal på drygt 3 procent. Prestandan är fortfarande långt under där branschen behöver vara”, sa Walsh.

Läs även: SAS gör börs-sorti med miljardförlust – skyller på svaga kronan (Dagens PS)

Läs även: Skyhöga flygpriser följer ny trend (Dagens PS)

Läs även: Titta – så här mycket mer flyger vi nu (Dagens PS)