Börs & Finans

Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs

Investor
Investors vd Christian Cederholm och ordförande Jacob Wallenberg lär inte vara nöjda med aktiens prestation på börsen sedan årsskiftet. (Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Börsåret har varit en berg- och dalbana för investmentbolagen. Medan vissa rusat i höjden har andra halkat efter index. Investor och några av de största namnen återfinns på bottenlistan.

Det mest överraskande? Att ett mindre, snabbväxande bolag toppar ligan med en uppgång som vida överstiger börsen. Samtidigt presterar en av de mest välkända aktörerna sämre än breda index, trots sin historiskt starka position, rapporterar Placera.

För investerare innebär utvecklingen både oväntade möjligheter och varningsflaggor. Här är bolagen som briljerat och de som tappat mest mark.

Vinnarna på investmentbolagslistan

I toppen tronar Sebastian Siemiatkowskis Flat Capital, med en tillväxt på 60 procent hittills i år. Bolaget, som bland annat investerat tidigt i Klarna, har gynnats av återhämtningen i techsektorn och högt värderade tillväxtbolag i portföljen, såsom OpenAI.

Två andra starka investmentbolag hittills under 2025 är Kinnevik som ökat över 20 procent sedan årsskiftet och Sonae som ökat över 40 procent.

De största förlorarna

Wallenbergs Investor, en favorit bland småsparare, ligger 4 procent back. En sämre utveckling än Stockholmsbörsens breda index. Även börsjättarna Industrivärden och Latour har haft en relativt trög resa.

I listans botten hittas Nordic Asia Invertment Group som backat över 60 procent i år.

InvestmentbolagRabatt/Premie i %Utveckling i år %
Bure Equity-1,67-25,4
Byggmästare AJA B20,26-8,8
Creades A7,249
Fastator78,85-25,7
First Venture Sweden68,912,3
Flat Capital86,0860
Flerie18,26-7,8
Industrivärden C7,795,3
Investor B11,14-1,5
Karolinska Development B78,434,5
Kinnevik B33,8720,3
Latour B-19,81-8,6
Linc6,98-8,2
Lundberg B13,26-3,6
NAXS22,2613,4
Nordic Asia Investment Group47,18-63,6
Sonae, SGPS, S.A.47,3640,2
Spiltan Invest24,58-5,6
Svolder B4,656
Traction B6,080
VEF38,79-3,6
VNV Global54,677,1
Öresund-6,6412,2

Källa: Ibindex / Placera

Trendspaning: tydligare spridning

Årets siffror visar att investmentbolagens prestationer kan skilja sig dramatiskt, även inom samma konjunkturläge. Skillnaden mellan toppen och botten är betydande.

Det är en viktig påminnelse om att diversifiering och bolagsval är avgörande när man bygger en långsiktig portfölj.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

