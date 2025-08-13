Börsåret har varit en berg- och dalbana för investmentbolagen. Medan vissa rusat i höjden har andra halkat efter index. Investor och några av de största namnen återfinns på bottenlistan.
Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs
Mest läst i kategorin
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …
Panik på börsen: Och det är ditt fel som tar semester
För de flesta innebär sommaren vila och uppehåll. Men för världens marknader är det paniksäsong och störst risk för kris. Det beror enligt en toppekonom på historiska skäl – och att alla tar semester i augusti. När många ligger och slappnar av på stranden under en välförtjänt semester sitter samtidigt börsmäklare och andra experter och …
Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally
Bitcoin touchar rekordnivåer efter helgens kryptorally. En uppmärksammad börsintroduktion och en ny Trump-affär ger bränsle åt marknaden. Bitcoin fortsatte sin uppgång under måndagsförmiddagen, amerikansk tid, efter ett starkt helgrally, och närmade sig rekordnivån på 123 205 dollar från mitten av juli. ”Bitcoins race är inte slumpmässigt, det drivs av den snabbaste skuldökningen i USA:s historia …
Spanien på kollisionskurs med USA
Nej till amerikanska flygplan, nej till 5 procent till försvaret men ja till Kina. Spanien är på kollisionskurs med USA. Den spanska regeringen profilerar sig starkt genom att distansera sig från USA och Donald Trumps regim. Nyligen avstod Spanien från möjligheten att köpa amerikanska stridsflygplan och har samtidigt ställt sig negativt till att lägga 5 …
Det mest överraskande? Att ett mindre, snabbväxande bolag toppar ligan med en uppgång som vida överstiger börsen. Samtidigt presterar en av de mest välkända aktörerna sämre än breda index, trots sin historiskt starka position, rapporterar Placera.
För investerare innebär utvecklingen både oväntade möjligheter och varningsflaggor. Här är bolagen som briljerat och de som tappat mest mark.
Läs även:
Snart så simmar marknaden i billig olja. Dagens PS
Vinnarna på investmentbolagslistan
I toppen tronar Sebastian Siemiatkowskis Flat Capital, med en tillväxt på 60 procent hittills i år. Bolaget, som bland annat investerat tidigt i Klarna, har gynnats av återhämtningen i techsektorn och högt värderade tillväxtbolag i portföljen, såsom OpenAI.
Två andra starka investmentbolag hittills under 2025 är Kinnevik som ökat över 20 procent sedan årsskiftet och Sonae som ökat över 40 procent.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
De största förlorarna
Wallenbergs Investor, en favorit bland småsparare, ligger 4 procent back. En sämre utveckling än Stockholmsbörsens breda index. Även börsjättarna Industrivärden och Latour har haft en relativt trög resa.
I listans botten hittas Nordic Asia Invertment Group som backat över 60 procent i år.
|Investmentbolag
|Rabatt/Premie i %
|Utveckling i år %
|Bure Equity
|-1,67
|-25,4
|Byggmästare AJA B
|20,26
|-8,8
|Creades A
|7,24
|9
|Fastator
|78,85
|-25,7
|First Venture Sweden
|68,91
|2,3
|Flat Capital
|86,08
|60
|Flerie
|18,26
|-7,8
|Industrivärden C
|7,79
|5,3
|Investor B
|11,14
|-1,5
|Karolinska Development B
|78,43
|4,5
|Kinnevik B
|33,87
|20,3
|Latour B
|-19,81
|-8,6
|Linc
|6,98
|-8,2
|Lundberg B
|13,26
|-3,6
|NAXS
|22,26
|13,4
|Nordic Asia Investment Group
|47,18
|-63,6
|Sonae, SGPS, S.A.
|47,36
|40,2
|Spiltan Invest
|24,58
|-5,6
|Svolder B
|4,65
|6
|Traction B
|6,08
|0
|VEF
|38,79
|-3,6
|VNV Global
|54,67
|7,1
|Öresund
|-6,64
|12,2
Källa: Ibindex / Placera
Trendspaning: tydligare spridning
Årets siffror visar att investmentbolagens prestationer kan skilja sig dramatiskt, även inom samma konjunkturläge. Skillnaden mellan toppen och botten är betydande.
Det är en viktig påminnelse om att diversifiering och bolagsval är avgörande när man bygger en långsiktig portfölj.
Läs mer:
Svenskar väljer ljusgröna fonder – dominerar helt. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs
Börsåret har varit en berg- och dalbana för investmentbolagen. Medan vissa rusat i höjden har andra halkat efter index. Investor och några av de största namnen återfinns på bottenlistan. Det mest överraskande? Att ett mindre, snabbväxande bolag toppar ligan med en uppgång som vida överstiger börsen. Samtidigt presterar en av de mest välkända aktörerna sämre …
Källor: USA använder AI för att spionera
USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna. USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Snart så simmar marknaden i billig olja
Behovet av olja ökar i maklig takt men produktionen rusar på när Opec drar i spakarna. Överskottet nästa år kan slå rekord. Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport. Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per …
Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Guld är inte hotat. Det säger Nordic Gold Trades vd Michel Rufli och ger rådet att köpa guldet och sedan gömma och glömma det. Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?” Vi bad Michel Rufli, vd för …