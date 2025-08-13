Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs

Det mest överraskande? Att ett mindre, snabbväxande bolag toppar ligan med en uppgång som vida överstiger börsen. Samtidigt presterar en av de mest välkända aktörerna sämre än breda index, trots sin historiskt starka position, rapporterar Placera.

För investerare innebär utvecklingen både oväntade möjligheter och varningsflaggor. Här är bolagen som briljerat och de som tappat mest mark.

Vinnarna på investmentbolagslistan

I toppen tronar Sebastian Siemiatkowskis Flat Capital, med en tillväxt på 60 procent hittills i år. Bolaget, som bland annat investerat tidigt i Klarna, har gynnats av återhämtningen i techsektorn och högt värderade tillväxtbolag i portföljen, såsom OpenAI.

Två andra starka investmentbolag hittills under 2025 är Kinnevik som ökat över 20 procent sedan årsskiftet och Sonae som ökat över 40 procent.