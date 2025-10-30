Intrum fick stryk – aktien föll med över tio procent

Intrums aktie föll stort under torsdagens aktiehandel. Det efter att bolaget presenterat blandade siffror för tredje kvartalet. Omkring klockan 14 noterades aktien på minus 14 procent.

Kredithanteringsbolaget redovisade ett rörelseresultat, mätt i ebit, på minus 583 miljoner kronor. Ser man till bolagets justerade ebit landade det dock på drygt 1,2 miljarder kronor.

Plus och minus

Enligt Finanswatch reagerade börsen bland annat på en stoppad stor goodwill-nedskrivning i Spanien på en miljard som den nya ledningen har genomfört. Att bolaget samtidigt också kunde redovisa positiva engångseffekter togs liten notis om.

Börsen fick inte svaret den ville ha

Fallet inleddes dessutom i samband med att rapportkonferensen hade pågått ett tag. “En indikation på att chefsduon inte gav de svar analytikerna hade förväntat sig”, skriver Finanswatch.

För Vd Johan Åkerblom och finansdirektör Masih Yazdi var det här debut att presentera en kvartalsrapport för företaget. En tuff start i ett bolag som visat bra siffor tidigare i år.

