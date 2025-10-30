Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Intrum fick stryk – aktien föll med över tio procent

Börshandel
Stockholmsbörsen reagerade negativt på Intrums senaste kvartalsrapport. Foto: Claudio Bresciani/TT
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Intrum kunde inte motsvara de höga förväntningar som man haft på sig. Bolaget straffades hårt vid torsdagens börshandel och bolagets aktie rasade i värde.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
ANNONS

Intrums aktie föll stort under torsdagens aktiehandel. Det efter att bolaget presenterat blandade siffror för tredje kvartalet. Omkring klockan 14 noterades aktien på minus 14 procent.

Kredithanteringsbolaget redovisade ett rörelseresultat, mätt i ebit, på minus 583 miljoner kronor. Ser man till bolagets justerade ebit landade det dock på drygt 1,2 miljarder kronor.

Plus och minus

Enligt Finanswatch reagerade börsen bland annat på en stoppad stor goodwill-nedskrivning i Spanien på en miljard som den nya ledningen har genomfört. Att bolaget samtidigt också kunde redovisa positiva engångseffekter togs liten notis om.

Läs mer: Storägarens egna ord om Intrums räddningsplan (Dagens PS)

Börsen fick inte svaret den ville ha

Fallet inleddes dessutom i samband med att rapportkonferensen hade pågått ett tag. “En indikation på att chefsduon inte gav de svar analytikerna hade förväntat sig”, skriver Finanswatch.

För Vd Johan Åkerblom och finansdirektör Masih Yazdi var det här debut att presentera en kvartalsrapport för företaget. En tuff start i ett bolag som visat bra siffor tidigare i år.

Läs mer: Kreditbetyget för Intrum ändras. (Dagens PS)

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiehandelBörsanalysIntrum
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS