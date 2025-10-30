Intrum kunde inte motsvara de höga förväntningar som man haft på sig. Bolaget straffades hårt vid torsdagens börshandel och bolagets aktie rasade i värde.
Intrum fick stryk – aktien föll med över tio procent
Intrums aktie föll stort under torsdagens aktiehandel. Det efter att bolaget presenterat blandade siffror för tredje kvartalet. Omkring klockan 14 noterades aktien på minus 14 procent.
Kredithanteringsbolaget redovisade ett rörelseresultat, mätt i ebit, på minus 583 miljoner kronor. Ser man till bolagets justerade ebit landade det dock på drygt 1,2 miljarder kronor.
Plus och minus
Enligt Finanswatch reagerade börsen bland annat på en stoppad stor goodwill-nedskrivning i Spanien på en miljard som den nya ledningen har genomfört. Att bolaget samtidigt också kunde redovisa positiva engångseffekter togs liten notis om.
Läs mer: Storägarens egna ord om Intrums räddningsplan (Dagens PS)
Börsen fick inte svaret den ville ha
Fallet inleddes dessutom i samband med att rapportkonferensen hade pågått ett tag. “En indikation på att chefsduon inte gav de svar analytikerna hade förväntat sig”, skriver Finanswatch.
För Vd Johan Åkerblom och finansdirektör Masih Yazdi var det här debut att presentera en kvartalsrapport för företaget. En tuff start i ett bolag som visat bra siffor tidigare i år.
Läs mer: Kreditbetyget för Intrum ändras. (Dagens PS)
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
