Intresset svalnar för Apoteas noterade utmanare

Meds
Björn Thorngren, vd och medgrundare av Meds. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Nätapoteket Meds tappade efter en stark börsstart – och nu kliver rådgivaren ABG Sundal Collier in med stödköp för att stabilisera aktien.

Meds fick en smakstart som börsnoterat bolag, med en uppgång för nätapoteket den första handelsdagen från 53 till 58 kronor, upp 9,4 procent.

Nu är bolagets aktie dock nere på samma nivåer som vid noteringen, och de behöver assistans för att hålla de nivåerna. Dagens industri rapporterar med hänvisning till ett pressmeddelande att investmentbanken ABG Sundal Collier har gått in och stödköpt aktien.

Enligt pressmeddelandet har det skett stabiliseringsåtgärder vid tre tillfällen, 64 897 aktier den 29 september, och 15 000 aktier den 7 oktober och 15 000 aktier den 8 oktober. Samtliga affärer gjordes till priset 53 kronor per aktie,

Det är också är det högsta pris som går att göra stabiliseringsåtgärder vid enligt noteringsvillkoren, då ABG Sundal Collier är ”Joint Global Coordinator” i noteringen.

Vid den nuvarande aktiekursen värderas Meds till cirka en miljard kronor.

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

