Vi ser aktievärderingar på rekordnivåer. Då förklarar Wall Street att höga värderingar är här för att stanna och det nya normala.
"Höga aktievärderingar här för att stanna"
Mest läst i kategorin
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Svenska mineralfyndet: "Kan ge 2-3 miljarder per år"
I Bottenviken finns stora fyndigheter av mangan. Fynden beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa över 600 nya jobb. Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn och ofta används i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. I metallform framställdes mangan första gången av Johan Gottlieb Gahn, verksam vid kopparverket i …
Vindkraftsjätten i kris – vill sälja flaggskeppsprojekt
Hårt pressade Ørsted behöver kapital och håller just nu på att förhandla om att sälja av sitt flaggskeppsprojekt i Storbritannien. Danska vindkraftjätten Ørsted är i samtal med den amerikanska kapitalgruppen Apollo om att sälja 50 procent av sitt flaggskeppsprojekt Hornsea 3. Det är en 2,9-gigawatt offshore-vindpark värderad till 8,5 miljarder pund (107,35 miljoner kronor) utanför …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro. Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem. Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige …
Med S&P 500 som handlas nära rekordnivåer och med värderingar som närmar sig de under dotcom-bubblan, omprövar strateger hur ”normalitet” ser ut på dagens marknad, skriver Yahoo Finance.
Svaret blir att det kanske ser ut som nu och att vi ska vänja oss.
“Kanske borde vi förankra oss i dagens multiplar som det nya normala snarare än att vänta oss en genomsnittlig återgång till en svunnen tid”, skriver Bank of Americas aktiestrateg Savita Subramanian i ett färskt kundmeddelande.
Buffetts ”leker med elden”-varning högaktuell. Dagens PS
”Bred omkalibrering”
Det är ett skifte i tänkande som reflekterar en bred omkalibrering hos hela den amerikanska börsen, menar man, och hänvisar till att det drivs av en accelerande AI-närvaro och en hittills motståndskraftig vinsttillväxt.
Sam Stovall, chefsstrateg för investeringar hos CFRA Research, säger till Yahoo Finance att även om värderingarna fortfarande är höga jämfört med långsiktiga genomsnitt, ser de mer motiverade ut i dag jämfört med de fem senaste åren.
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense. Dagens PS
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
”Premien krymper”
”Under de senaste 20 åren har S&P 500 handlats med en premie på ungefär 40 procent jämfört med sitt långsiktiga genomsnitt enligt framtidsprognoser”, påpekar han.
”Men på femårsbasis, när megatech började dominera börsvärdet och vinsttillväxten, krymper den premien till ett högt ensiffrigt intervall.”
Förra veckan erkände Feds Jerome Powell att marknaderna ser ”ganska högt värderade” ut.
Kommentaren jämfördes med tidigare Fed-chefen Alan Greenspans tal om ”irrationella överflöd” 1996, ett tal som hölls tre år innan dotcom-bubblan faktiskt sprack.
Sålde för tidigt?
Sonali Basak, chefsstrateg hos Icapital, noterade den parallellen och delar en varning från Ritzholtz Wealth Managements investeringschef Barry Ritholtz, som påpekar att det kan vara ett dyrbart misstag att försöka tajma toppen av värderingarna.
Efter Greenspans berömda varning ”slutade marknaden stiga i flera år”, skriver Basak och citerar Ritzholtz notering om att investerare som då ställde sig vid sidlinjen missade ett kraftigt Nasdaq-rally före kraschen.
“Om du är en investerare som försöker gissa var toppen är, är dina odds kraftigt emot dig”, konstaterar Ritholtz.
”En fantastisk period”
Andra på Wall Street håller med om att även om värderingarna verkar höga, signalerar nuvarande läge inte en bubbla.
”Marknaden har haft en fantastisk period. 2025 har varit fenomenalt”, säger Gene Goldman hos Cetera Financial Group till Yahoo Finance.
”Vi ser någon form av marknadsnedgång, kanske 3-5 procent, men som vi säger till våra rådgivare och kunder är varje nedgång en möjlighet.”
USA hett igen för svenska fondsparare. Dagens PS
Börsfebern tillbaka – men döljer farliga fallgropar. Realtid
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Northvolt-anställda förlorade besparingar när cheferna sålde i tid
När Northvolt gick i konkurs i mars 2025 stod över tusen anställda som aktieägare. Många hade lånat pengar eller belånat sina bostäder för att investera – men fick ingenting tillbaka. Samtidigt lyckades flera toppchefer sälja sina aktier för miljontals kronor. Northvolts konkurs blev inte bara slutet på ett av Sveriges mest uppmärksammade industriprojekt. Den fick …
Razzia i Tyskland och Boden – skattebrott för miljarder i datahallar
Tysk polis och svensk Ekobrottsmyndighet har slagit till mot Northern Data och dess svenska dotterbolag. Fyra personer greps och två sitter nu häktade misstänkta för skattebrott uppgående till över en miljard kronor. I förra veckan genomfördes samtidiga räder i Norrbotten och Frankfurt am Main mot det Frankfurt-noterade techbolaget Northern Data och dess svenska dotterbolag Hydro66, …
Rekordaffär klar – speljätten EA köps av Saudiarabien
Det stora spelbolaget Electronic Arts (EA) köps ut från börsen av ett konsortium bestående av bland annat Saudiarabiens investeringsfond PIF. Under fredagskvällen rapporterade Wall Street Journal att affären kring Electronic Arts var på gång, vilket fick spelbolagets aktie att rusa 15 procent. Bolaget är världens sjätte största spelbolag, baserat på kvartalsrapporter för det första kvartalet …
Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker
Under de senaste månaderna har det funnits ett överutbud av råolja. Men nu har riskerna på den globala oljemarknaden ökat – och det kan få priset att stiga. Ukrainas militära attacker mot Rysslands energiinfrastruktur har på kort tid utvecklats till en av de ekonomiskt mest kännbara faktorerna i kriget. En serie precisionsattacker med drönare och …
Kinas korruptionsjakt trappas upp – ex-minister får dödsstraff
En tidigare kinesisk minister har dömts till döden för att ha tagit emot mångmiljonbelopp i mutor. Han är en i raden av politiker som fått straffet den senaste tiden i landet. Kinas tidigare minister för jordbruk och landsbygdsfrågor, Tang Renjian, har dömts till döden med respit för mutbrott i en domstol i Jilin-provinsen på söndagen, …