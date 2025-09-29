Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

"Höga aktievärderingar här för att stanna"

Beskedet: Vi ska vänja oss vid höga aktievärderingar
High five på Wall Street, här efter Waterbridges börsintroduktion. Nu säger analytiker att vi de höga aktievärderingarna är här för att stanna. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Vi ser aktievärderingar på rekordnivåer. Då förklarar Wall Street att höga värderingar är här för att stanna och det nya normala.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Med S&P 500 som handlas nära rekordnivåer och med värderingar som närmar sig de under dotcom-bubblan, omprövar strateger hur ”normalitet” ser ut på dagens marknad, skriver Yahoo Finance.

Svaret blir att det kanske ser ut som nu och att vi ska vänja oss.

ANNONS

“Kanske borde vi förankra oss i dagens multiplar som det nya normala snarare än att vänta oss en genomsnittlig återgång till en svunnen tid”, skriver Bank of Americas aktiestrateg Savita Subramanian i ett färskt kundmeddelande.

Buffetts ”leker med elden”-varning högaktuell. Dagens PS

”Bred omkalibrering”

Det är ett skifte i tänkande som reflekterar en bred omkalibrering hos hela den amerikanska börsen, menar man, och hänvisar till att det drivs av en accelerande AI-närvaro och en hittills motståndskraftig vinsttillväxt.

Sam Stovall, chefsstrateg för investeringar hos CFRA Research, säger till Yahoo Finance att även om värderingarna fortfarande är höga jämfört med långsiktiga genomsnitt, ser de mer motiverade ut i dag jämfört med de fem senaste åren.

Läge att köpa populära aktien? Experterna oense. Dagens PS

Räntesänkning från Fed får handlaren Michael Conlon och alla andra på New York-börsen att jobba vidare med värderingar på hög nivå. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

”Premien krymper”

”Under de senaste 20 åren har S&P 500 handlats med en premie på ungefär 40 procent jämfört med sitt långsiktiga genomsnitt enligt framtidsprognoser”, påpekar han.

”Men på femårsbasis, när megatech började dominera börsvärdet och vinsttillväxten, krymper den premien till ett högt ensiffrigt intervall.”

Förra veckan erkände Feds Jerome Powell att marknaderna ser ”ganska högt värderade” ut.

Kommentaren jämfördes med tidigare Fed-chefen Alan Greenspans tal om ”irrationella överflöd” 1996, ett tal som hölls tre år innan dotcom-bubblan faktiskt sprack.

Sålde för tidigt?

Sonali Basak, chefsstrateg hos Icapital, noterade den parallellen och delar en varning från Ritzholtz Wealth Managements investeringschef Barry Ritholtz, som påpekar att det kan vara ett dyrbart misstag att försöka tajma toppen av värderingarna.

Efter Greenspans berömda varning ”slutade marknaden stiga i flera år”, skriver Basak och citerar Ritzholtz notering om att investerare som då ställde sig vid sidlinjen missade ett kraftigt Nasdaq-rally före kraschen.

“Om du är en investerare som försöker gissa var toppen är, är dina odds kraftigt emot dig”, konstaterar Ritholtz.

ANNONS

”En fantastisk period”

Andra på Wall Street håller med om att även om värderingarna verkar höga, signalerar nuvarande läge inte en bubbla.

”Marknaden har haft en fantastisk period. 2025 har varit fenomenalt”, säger Gene Goldman hos Cetera Financial Group till Yahoo Finance.

”Vi ser någon form av marknadsnedgång, kanske 3-5 procent, men som vi säger till våra rådgivare och kunder är varje nedgång en möjlighet.”

USA hett igen för svenska fondsparare. Dagens PS

Börsfebern tillbaka – men döljer farliga fallgropar. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiekursBörskraschS&P 500USA-börsen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS