"Höga aktievärderingar här för att stanna"

Med S&P 500 som handlas nära rekordnivåer och med värderingar som närmar sig de under dotcom-bubblan, omprövar strateger hur ”normalitet” ser ut på dagens marknad, skriver Yahoo Finance.

Svaret blir att det kanske ser ut som nu och att vi ska vänja oss.

ANNONS

“Kanske borde vi förankra oss i dagens multiplar som det nya normala snarare än att vänta oss en genomsnittlig återgång till en svunnen tid”, skriver Bank of Americas aktiestrateg Savita Subramanian i ett färskt kundmeddelande.

Buffetts ”leker med elden”-varning högaktuell. Dagens PS

”Bred omkalibrering”

Det är ett skifte i tänkande som reflekterar en bred omkalibrering hos hela den amerikanska börsen, menar man, och hänvisar till att det drivs av en accelerande AI-närvaro och en hittills motståndskraftig vinsttillväxt.

Sam Stovall, chefsstrateg för investeringar hos CFRA Research, säger till Yahoo Finance att även om värderingarna fortfarande är höga jämfört med långsiktiga genomsnitt, ser de mer motiverade ut i dag jämfört med de fem senaste åren.

Läge att köpa populära aktien? Experterna oense. Dagens PS

Räntesänkning från Fed får handlaren Michael Conlon och alla andra på New York-börsen att jobba vidare med värderingar på hög nivå. (Foto: Richard Drew/AP-TT)