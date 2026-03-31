Då slår "super-El Niño" till

När vindarna i Stilla havet försvagas förändras hela havssystemet – det är då El Niño uppstår.

”Långt före mänsklighetens historia”

I en internationell studie fastställer forskare att naturfenomenet inte är något nytt, det kan ha härjat på Jorden de senaste 250 miljoner åren.

”Genom klimatsimuleringar fann vi att ENSO (El Niño och Southern Oscillation, två väderfenomen som ofta hänger ihop) har varit ett ledande klimatfenomen långt före mänsklighetens historia. Det var en stor upptäckt för oss”, kommenterade Zhengyao Lu, forskare i naturgeografi vid Lunds universitet, till Forskning.se.

Förödande effekter av ”super-El Niño”

Senast väderfenomenet noterades var 2023, innan dess drabbade en mycket kraftig El Niño världsklimatet mellan 2015 och 2016. Årets upplaga beskrivs av väderforskningssidan Severe weather Europe som en ”Super-El Niño”. Effekterna av fenomenet tror man kommer att börja kännas redan i sommar.

”Prognoserna pekar allt tydligare mot att en super-El Niño kan vara på väg. Eftersom sådana händelser ofta kulminerar först senare, och med tanke på de kraftiga avvikelser som nu byggs upp, ökar sannolikheten för att en riktigt stark El Niño utvecklas under 2026.”

Väderändringen i Stilla havet kommer att märkas över hela världen. När regn och översvämningar drabbar Sydamerikas västkust kan Sydostasien och Australien vänta sig torka och förödande skogsbränder.

Europa kommer sannolikt också att känna av de indirekta effekterna. Enligt tyska tidningen Chip förutspår meteorologer att somrarna i västra Medelhavet kommer att bli betydligt blötare och höstarna mildare. Längre norrut handlar det främst om milda vintrar.

Effekterna kan dock bli mer märkbara i plånboken: Dåliga skördar höjer priserna på produkter som kaffe, kakao och socker.