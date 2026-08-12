Har gett bort 8 miljarder dollar – nu lämnar Ballmer över beslutet

Mer lokalt

Under det senaste decenniet har Ballmer Groups regionala verksamheter tillsammans delat ut mer än 1,5 miljarder dollar i bidrag, och den nya omorganisationen handlar inte om att avsluta det regionala filantropiska arbetet, utan om att göra det mer permanent och lokalt förankrat.

Nu kommer därmed pengarna närmare problemen.

Förstår bättre

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Logiken är enkel.

Den som arbetar nära ett problem har ofta bättre förutsättningar att förstå vad som faktiskt fungerar än en central organisation långt därifrån, berättar Fortune vidare.

Ballmer-modellen är intressant eftersom den tycks ta ett steg bort från miljardärens personliga kontroll.

Egna styrelser

De tre nya organisationerna ska vara självständiga och lokalt styrda. Ballmers finansierar dem, men de ska utvecklas till egna institutioner med egna styrelser och lokala ledningar.

Svensk filantropi diskuteras samtidigt ofta som om storleken på donationerna vore det centrala måttet.

Det går knappast att diskutera den svenska frågan utan att nämna Wallenberg.

Wallenbergstiftelserna uppger att de sedan 1917 har anslagit drygt 50 miljarder kronor till forskning och utbildning, varav 13,2 miljarder under de senaste fem åren.

Det är ett enormt privat kapital med långsiktig betydelse för Sverige.

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Den stora skillnaden är att Ballmer-modellen kan beskrivas som ett försök att decentralisera den filantropiska makten.

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