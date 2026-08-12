AI-stjärnans splitternya bolag tar in 10,5 miljarder

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Rundan leds av General Catalyst och AMP PBC, med investeringar även från bland andra Nvidia, AMD Ventures, Y Combinator och Temasek.

River AI grundades av Igor Babuschkin, som tidigare varit med och grundat xAI och arbetat med AI på bland annat DeepMind och OpenAI.

Satsar på ”egna assistenter”

Bolaget vill utveckla AI-agenter som kan tränas och anpassas av användarna själva, skriver Techcrunch.

Tanken är att AI ska fungera mer som personliga assistenter som lär känna sina användare och arbetar på deras uppdrag, snarare än att främst ersätta mänskliga arbetstagare.

För att nå dit vill River bygga om delar av AI-teknikens grundläggande infrastruktur.

Det omfattar bland annat hur modeller tränas, själva modellerna, produktlagret och ny hårdvara som gör det möjligt att köra personlig AI närmare användaren.

River har redan lanserat ett API som låter utvecklare finjustera öppna AI-modeller med hjälp av bland annat förstärkningsinlärning och så kallad LoRA-teknik.

Läs mer: AI-agenter slog mänskliga experter – kostar en bråkdel. Realtid