Investerarna tycks tro på Igor Babuschkin. Det indikerar åtminstone den nya rundan som drog in pengar från flera tunga aktörer.
AI-stjärnans splitternya bolag tar in 10,5 miljarder
Det nystartade AI-bolaget River AI har tagit in 1,1 miljarder dollar, omkring 10,5 miljarder kronor, i en finansieringsrunda, bara två månader efter att bolaget grundades.
Rundan leds av General Catalyst och AMP PBC, med investeringar även från bland andra Nvidia, AMD Ventures, Y Combinator och Temasek.
River AI grundades av Igor Babuschkin, som tidigare varit med och grundat xAI och arbetat med AI på bland annat DeepMind och OpenAI.
Satsar på ”egna assistenter”
Bolaget vill utveckla AI-agenter som kan tränas och anpassas av användarna själva, skriver Techcrunch.
Tanken är att AI ska fungera mer som personliga assistenter som lär känna sina användare och arbetar på deras uppdrag, snarare än att främst ersätta mänskliga arbetstagare.
För att nå dit vill River bygga om delar av AI-teknikens grundläggande infrastruktur.
Det omfattar bland annat hur modeller tränas, själva modellerna, produktlagret och ny hårdvara som gör det möjligt att köra personlig AI närmare användaren.
River har redan lanserat ett API som låter utvecklare finjustera öppna AI-modeller med hjälp av bland annat förstärkningsinlärning och så kallad LoRA-teknik.
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Inte traditionell prompting
Målet är att minska behovet av traditionell promptteknik och i stället låta användare skapa modeller som de själva kan kontrollera och förbättra.
Bolaget riktar sig även mot företag som vill minska sitt beroende av slutna AI-modeller.
River erbjuder en så kallad neocloud-tjänst där företag kan genomföra avancerad träning utan att behöva bygga upp egen infrastruktur.
Den stora investeringen speglar samtidigt den fortsatt höga värderingen av AI-bolag.
River har ännu en kort historik, men får redan från start betydande finansiella resurser för att försöka bygga en ny typ av personlig AI-plattform.
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