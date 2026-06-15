En lyxig handväska har länge varit en klassisk statussymbol. Är den tiden på väg att ta slut?
Handväskan tappar i status – det ger lyxbolagen panik
Efter år av explosionsartad tillväxt har marknaden för lyxhandväskor tappat fart.
Försäljningen ligger nu nära tio procent under toppnivåerna från 2023, motsvarande omkring 8 miljarder dollar i uteblivna köp varje år.
Nedgången väcker frågor om en av lyxindustrins viktigaste produkter håller på att förlora sin dragningskraft.
Tydlig svacka
Branschen menar att svackan främst beror på att modehusen höjde priserna för aggressivt under pandemin.
Kunderna ska enligt den förklaringen kunna lockas tillbaka genom nya modeller och starkare design.
Flera bolag satsar därför på kreativa nystarter. Antalet nya väsklanseringar föll kraftigt mellan 2023 och 2025, men nu hoppas lyxhusen att nyanställda designers ska skapa nästa generations storsäljare, skriver Wall Street Journal.
Chanel lyfts fram som ett exempel där en omfattande produktförnyelse har lett till stark efterfrågan på nya modeller.
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Ses som mindre exklusiva
Men alla är inte övertygade om att problemet är tillfälligt.
En växande uppfattning inom modevärlden är att marknaden blivit övermättad. Sociala medier har gjort tidigare exklusiva väskor ständigt synliga och därmed mindre unika.
När klassiska modeller från Chanel och Hermès förekommer överallt riskerar en del av statusvärdet att gå förlorat.
Samtidigt sker en tydlig förskjutning mot andrahandsmarknaden. Försäljningen av lyxväskor på begagnatplattformar har ökat med omkring 20 procent sedan 2023.
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Säljs mer begagnat
Särskilt efterfrågade är äldre och mer ovanliga modeller.
Intresset för vintageväskor har vuxit snabbt. Enligt branschdata ökade sökningarna efter vintageväskor med 131 procent i maj jämfört med samma månad året före.
Bakom utvecklingen finns både ekonomiska och kulturella drivkrafter. Konsumenter uppfattar ofta äldre väskor som mer välgjorda än nyproducerade alternativ.
Samtidigt erbjuder vintageprodukter en möjlighet att sticka ut i ett modeklimat som i allt högre grad formas av algoritmer och sociala medier.
Har varit mycket lönsamt
För lyxbolagen är utvecklingen känslig. Handväskor är en av branschens mest lönsamma produktkategorier och fungerar ofta som inkörsport för nya kunder.
Hos flera stora modehus står väskor och mindre lädervaror för mer än hälften av försäljningen.
Aktiemarknaden har redan reagerat. Sedan början av 2024 har aktierna i flera europeiska lyxkoncerner som förlitar sig till stor del på handväskor fallit kraftigt.
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