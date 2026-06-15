Handväskan tappar i status – det ger lyxbolagen panik

Ses som mindre exklusiva

Men alla är inte övertygade om att problemet är tillfälligt.

ANNONS

En växande uppfattning inom modevärlden är att marknaden blivit övermättad. Sociala medier har gjort tidigare exklusiva väskor ständigt synliga och därmed mindre unika.

När klassiska modeller från Chanel och Hermès förekommer överallt riskerar en del av statusvärdet att gå förlorat.

Samtidigt sker en tydlig förskjutning mot andrahandsmarknaden. Försäljningen av lyxväskor på begagnatplattformar har ökat med omkring 20 procent sedan 2023.

Läs mer: Pressad lyxsektor tog glädjeskutt efter uppgifter om avtal. Dagens PS

Säljs mer begagnat

Särskilt efterfrågade är äldre och mer ovanliga modeller.

Intresset för vintageväskor har vuxit snabbt. Enligt branschdata ökade sökningarna efter vintageväskor med 131 procent i maj jämfört med samma månad året före.

Bakom utvecklingen finns både ekonomiska och kulturella drivkrafter. Konsumenter uppfattar ofta äldre väskor som mer välgjorda än nyproducerade alternativ.

Samtidigt erbjuder vintageprodukter en möjlighet att sticka ut i ett modeklimat som i allt högre grad formas av algoritmer och sociala medier.

ANNONS

Har varit mycket lönsamt

För lyxbolagen är utvecklingen känslig. Handväskor är en av branschens mest lönsamma produktkategorier och fungerar ofta som inkörsport för nya kunder.

Hos flera stora modehus står väskor och mindre lädervaror för mer än hälften av försäljningen.

Aktiemarknaden har redan reagerat. Sedan början av 2024 har aktierna i flera europeiska lyxkoncerner som förlitar sig till stor del på handväskor fallit kraftigt.

Läs mer: Här äger varje pensionär 13 miljoner kronor. Realtid