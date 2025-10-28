Dagens PS
Handelskriget: "Största störningen på 80 år"

WTO: "Våra regler håller även i ett handelskrig"
WTO-chefen Ngozi Okonjo-Iweala säger att man är både ”förvånade och glada” över att så mycket av regelverket håller även under ett handelskrig. (Foto: Wang Zhao/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

De handelskrig vi ser är den största störningen på 80 år men den globala handeln håller. Det menar WTO-chefen Ngozi Okonjo-Iweala.

Doktor Ngozi Okonjo-Iweala är nigerian och ekonom, dessutom både den första kvinnan och den första afrikanen att leda världshandelsorganisationen, WTO.

Hon varnar för att den globala ekonomin befinner sig i det mest oroliga läget sedan 1930-talet.

“Jag tror att det kanske är århundradets underdrift att säga att den globala handeln står inför den största störningen på 80 år”, säger hon hos Fortune.

”Ingen repris av 1930-talet”

Ändå understryker WTO-chefen att hon inte ser vår nutid som en repris av det för kapitalismen mörka 1930-talet.

”Det fungerar”, konstaterar hon lakoniskt om handeln men tillägger att det inte fungerar riktigt på samma sätt som det gjorde tidigare.

Samtidigt ger hon Donald Trump, mannen bakom de handelskrig vi ser, rätt på vissa punkter.

”Jag tycker att mycket av den kritik USA framfört mot systemet är giltig”, förklarar Okonjo-Iweala vid Fortune Global Forum i Riyadh.

Hon påpekar att det av WTO upprättade ramverket för den globala handeln ändå fungerar fortfarande.

”Före den nuvarande vågen av tulltvister fungerade ungefär 80 % av den globala handeln under WTO:s regler för mest gynnad nation”, säger hon och noterar att det sjunkit till cirka 72 procent ”men det viktiga är att systemet fortfarande håller.”

Ngozi Okonjo-Iweala, här med Indiens Narendra Modi, ser det nuvarande handelskriget som den största störningen för global handel på 80 år. (Foto: Evan Vucci/AP-TT)
”Vi behöver reglerna”

USA står för nästan 30 procent av den globala importen men trots det hävdar WTO-chefen att organisationens ramverk fortsatt är oumbärligt.

87 procent av världshandeln fortsätter att styras av WTO:s regler.

”Vi blev förvånade och glada över systemets motståndskraft.”

WTO-basen betonar hur djupt beroende mindre länder är av regel baserad handel. Av 166 medlemsländer har 142 internationell handel som motsvarar mer än 50 procent av BNP och de ”är verkligen beroende av handel och behöver reglerna”.

”Man kan inte ingå ett avtal med varje enskilt land, så man behöver multilaterala regler och en nivå och ett system som ger stabilitet och förutsägbarhet”, säger Ngozi Okonjo-Iweala.

Digitalt och AI nästa regelverk

Nästa våg av reformer för den globala handeln gäller den snabba expansionen av digital och AI-driven handel, menar hon.

Ungefär 40 procent av den globala handeln under det senaste året involverade AI-relaterade varor såsom halvledare, telekom och avancerad databehandling, enligt WTO som konstaterar att digitalt levererade tjänster växer med 8 procent årligen, dubbelt så mycket som varuhandeln.

