Handelskriget: "Största störningen på 80 år"

Doktor Ngozi Okonjo-Iweala är nigerian och ekonom, dessutom både den första kvinnan och den första afrikanen att leda världshandelsorganisationen, WTO.

Hon varnar för att den globala ekonomin befinner sig i det mest oroliga läget sedan 1930-talet.

“Jag tror att det kanske är århundradets underdrift att säga att den globala handeln står inför den största störningen på 80 år”, säger hon hos Fortune.

”Ingen repris av 1930-talet”

Ändå understryker WTO-chefen att hon inte ser vår nutid som en repris av det för kapitalismen mörka 1930-talet.

”Det fungerar”, konstaterar hon lakoniskt om handeln men tillägger att det inte fungerar riktigt på samma sätt som det gjorde tidigare.

Samtidigt ger hon Donald Trump, mannen bakom de handelskrig vi ser, rätt på vissa punkter.

”Jag tycker att mycket av den kritik USA framfört mot systemet är giltig”, förklarar Okonjo-Iweala vid Fortune Global Forum i Riyadh.

Hon påpekar att det av WTO upprättade ramverket för den globala handeln ändå fungerar fortfarande.

”Före den nuvarande vågen av tulltvister fungerade ungefär 80 % av den globala handeln under WTO:s regler för mest gynnad nation”, säger hon och noterar att det sjunkit till cirka 72 procent ”men det viktiga är att systemet fortfarande håller.”

