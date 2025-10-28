De handelskrig vi ser är den största störningen på 80 år men den globala handeln håller. Det menar WTO-chefen Ngozi Okonjo-Iweala.
Handelskriget: "Största störningen på 80 år"
Mest läst i kategorin
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
Doktor Ngozi Okonjo-Iweala är nigerian och ekonom, dessutom både den första kvinnan och den första afrikanen att leda världshandelsorganisationen, WTO.
Hon varnar för att den globala ekonomin befinner sig i det mest oroliga läget sedan 1930-talet.
“Jag tror att det kanske är århundradets underdrift att säga att den globala handeln står inför den största störningen på 80 år”, säger hon hos Fortune.
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år. Dagens PS
”Ingen repris av 1930-talet”
Ändå understryker WTO-chefen att hon inte ser vår nutid som en repris av det för kapitalismen mörka 1930-talet.
”Det fungerar”, konstaterar hon lakoniskt om handeln men tillägger att det inte fungerar riktigt på samma sätt som det gjorde tidigare.
Samtidigt ger hon Donald Trump, mannen bakom de handelskrig vi ser, rätt på vissa punkter.
”Jag tycker att mycket av den kritik USA framfört mot systemet är giltig”, förklarar Okonjo-Iweala vid Fortune Global Forum i Riyadh.
Hon påpekar att det av WTO upprättade ramverket för den globala handeln ändå fungerar fortfarande.
”Före den nuvarande vågen av tulltvister fungerade ungefär 80 % av den globala handeln under WTO:s regler för mest gynnad nation”, säger hon och noterar att det sjunkit till cirka 72 procent ”men det viktiga är att systemet fortfarande håller.”
Priset: Det får EU betala för handelsavtal med USA. Dagens PS
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
”Vi behöver reglerna”
USA står för nästan 30 procent av den globala importen men trots det hävdar WTO-chefen att organisationens ramverk fortsatt är oumbärligt.
87 procent av världshandeln fortsätter att styras av WTO:s regler.
”Vi blev förvånade och glada över systemets motståndskraft.”
WTO-basen betonar hur djupt beroende mindre länder är av regel baserad handel. Av 166 medlemsländer har 142 internationell handel som motsvarar mer än 50 procent av BNP och de ”är verkligen beroende av handel och behöver reglerna”.
”Man kan inte ingå ett avtal med varje enskilt land, så man behöver multilaterala regler och en nivå och ett system som ger stabilitet och förutsägbarhet”, säger Ngozi Okonjo-Iweala.
Digitalt och AI nästa regelverk
Nästa våg av reformer för den globala handeln gäller den snabba expansionen av digital och AI-driven handel, menar hon.
Ungefär 40 procent av den globala handeln under det senaste året involverade AI-relaterade varor såsom halvledare, telekom och avancerad databehandling, enligt WTO som konstaterar att digitalt levererade tjänster växer med 8 procent årligen, dubbelt så mycket som varuhandeln.
Vägen ur handelskriget? “Strunta i USA”. Dagens PS
WTO slår larm: USA:s tullkrig hotar världshandeln. Realtid
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Big Tech är börsens superkraft – och dess största svaghet
Börsen drivs till stor del av de stora techbolagen. Men det har skapat ett beroende på deras framgång, vilket gör att många fruktar vad som händer om de bromsar in. Big Tech-bolagen har återigen nått samma dominansnivåer som under IT-bubblan i början av 2000-talet, visar ny data från RBC Capital Markets. De tio största bolagen …
Handelskriget: "Största störningen på 80 år"
De handelskrig vi ser är den största störningen på 80 år men den globala handeln håller. Det menar WTO-chefen Ngozi Okonjo-Iweala. Doktor Ngozi Okonjo-Iweala är nigerian och ekonom, dessutom både den första kvinnan och den första afrikanen att leda världshandelsorganisationen, WTO. Hon varnar för att den globala ekonomin befinner sig i det mest oroliga läget …
Norge undrar: Varför går vår krona inte lika bra som er?
Den svenska kronan går starkt. Då undrar norrmännen varför deras krona inte gör detsamma. Dessutom oroas de över oljepriset. Den svenska kronan är den G10-valuta som stärkts mest hittills i år, enligt Bloomberg.KIX-indexet, som mäter kronans värde mot valutorna hos 32 av Sveriges viktigaste handelspartners, närmar sig sin lägsta nivå sedan januari 2022. Indexet faller …
Masslakt av kontorsjobb – Amazon väljer AI framför människor
Som en av världens största privata arbetsgivare har Amazon kapacitet att påverka arbetsmarknaden. Nu väljer de att säga upp 30 000 kontorsanställda – och det kan bara vara början. Amazon förbereder sin största personalneddragning på tre år. Överrekrytering under pandemin och en effektivisering av organisationen på grund av AI lyfts fram som orsaker till beslutet. …
Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin
Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin. Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist …