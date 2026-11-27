Handeln i Asien mot soligt veckoslut
Flera asiatiska börser ser ut att avsluta veckohandeln på plus, efter några minst sagt turbulenta dagar.
I blåröken bakom Nvidias dramatiska återhämtning och nedgång på Wall Street finns en rad asiatiska storbolag i AI-sektorn. Bland exemplen finns koreanska minnesjättarna Samsung Electronics och SK Hynix som båda sett kraftiga kursrörelser i veckan. Under fredagen ökar de med 4,3 respektive 5,6 procent.
Flera börsindex i Asien tycks under veckan ha präglats av tekniksektorns volatilitet, och under fredagen är det idel uppåt. Både Nikkei 225 och Topix på Tokyobörsen står vid lunchtid på plus 1,8 procent.
Sydkoreanska Kospi ökar hela 3,4 procent. Börserna i kinesiska Shenzhen och Shanghai är upp 2,2 respektive 0,3 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng är upp 0,9 procent.