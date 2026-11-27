I blåröken bakom Nvidias dramatiska återhämtning och nedgång på Wall Street finns en rad asiatiska storbolag i AI-sektorn. Bland exemplen finns koreanska minnesjättarna Samsung Electronics och SK Hynix som båda sett kraftiga kursrörelser i veckan. Under fredagen ökar de med 4,3 respektive 5,6 procent.

Flera asiatiska börser ser ut att avsluta veckohandeln på plus, efter några minst sagt turbulenta dagar.

I blåröken bakom Nvidias dramatiska återhämtning och nedgång på Wall Street finns en rad asiatiska storbolag i AI-sektorn. Bland exemplen finns koreanska minnesjättarna Samsung Electronics och SK Hynix som båda sett kraftiga kursrörelser i veckan. Under fredagen ökar de med 4,3 respektive 5,6 procent.