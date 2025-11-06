Han blir ny vd för fastighetsbolaget Fabege

Bent Oustad sitter sedan 2024 i styrelsen i Fabege (börskurs) och är i dag vd för fastighetsbolaget Norwegian Property ASA.

”Vi i styrelsen anser att Bent Oustad är en utmärkt person att ta över ledarskapet och utvecklingen av Fabege. Han känner mycket väl till fastighetsbranschen samt Fabege sedan sin tid som ledamot i styrelsen”, säger Fabeges styrelseordförande Jan Litborn.

Bent Oustad uppges ha utmärkt sig bland annat för sin entreprenöriella förmåga och sina goda ledaregenskaper.

“Fabege är ett spännande företag”

”Fabege är ett spännande företag som äger fantastiska fastigheter i bra lägen med ytterligare potential. Jag ser fram emot att lära känna företagets kompetenta medarbetare och deras arbete genom hela värdekedjan. Jag ser fram emot att bidra till att vidareutveckla företaget till förmån för hyresgäster, aktieägare, besökare och anställda i företaget”, säger Bent Oustad i en kommentar.

Fabege är ett svenskt fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter, främst i Stockholmsregionen. Bolaget fokuserar på att utveckla hållbara stadsdelar och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs även: Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen DagensPS

Läs vidare: Fabege rusar – trots nedskrivningar på 338 miljoner Realtid