Bent Oustad har utsetts av styrelsen i Fabege till ny vd och koncernchef. Han tillträder tjänsten den 1 december, enligt ett pressmeddelande.
Han blir ny vd för fastighetsbolaget Fabege
Mest läst i kategorin
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. ”BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? ”Som …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker spår vändning för Europas biltillverkare
Nästa år vänder det upp igen för Europas biltillverkare efter ett motigt 2025, tror analytiker, berättar Bloomberg. Nyhetsbyrån konstaterar att det här året kännetecknats av en mängd vinstvarningar från den europeiska bilindustrin, men att det ser ut att ljusna under 2026. ”Stoxx Europe 600 bilindex förväntas öka kraftigt i vinst per aktie under 2026 och …
Bent Oustad sitter sedan 2024 i styrelsen i Fabege (börskurs) och är i dag vd för fastighetsbolaget Norwegian Property ASA.
”Vi i styrelsen anser att Bent Oustad är en utmärkt person att ta över ledarskapet och utvecklingen av Fabege. Han känner mycket väl till fastighetsbranschen samt Fabege sedan sin tid som ledamot i styrelsen”, säger Fabeges styrelseordförande Jan Litborn.
Bent Oustad uppges ha utmärkt sig bland annat för sin entreprenöriella förmåga och sina goda ledaregenskaper.
“Fabege är ett spännande företag”
”Fabege är ett spännande företag som äger fantastiska fastigheter i bra lägen med ytterligare potential. Jag ser fram emot att lära känna företagets kompetenta medarbetare och deras arbete genom hela värdekedjan. Jag ser fram emot att bidra till att vidareutveckla företaget till förmån för hyresgäster, aktieägare, besökare och anställda i företaget”, säger Bent Oustad i en kommentar.
Fabege är ett svenskt fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter, främst i Stockholmsregionen. Bolaget fokuserar på att utveckla hållbara stadsdelar och är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs även: Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen DagensPS
Läs vidare: Fabege rusar – trots nedskrivningar på 338 miljoner Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Bentleys första elbil – laddar 16 mil på sju minuter
Bentleys första elbil blir en kompakt lyx-SUV som laddar blixtsnabbt och markerar startskottet för el-eran. Bentley tar nu klivet in i den elektriska framtiden – men på sitt eget, eleganta sätt. Märkets första elbil, en kompakt SUV som hamnar under Bentayga i storlek, ska enligt planerna lanseras mot slutet av 2026 och levereras året därpå, …
Han blir ny vd för fastighetsbolaget Fabege
Bent Oustad har utsetts av styrelsen i Fabege till ny vd och koncernchef. Han tillträder tjänsten den 1 december, enligt ett pressmeddelande. Bent Oustad sitter sedan 2024 i styrelsen i Fabege (börskurs) och är i dag vd för fastighetsbolaget Norwegian Property ASA. ”Vi i styrelsen anser att Bent Oustad är en utmärkt person att ta …
Sverige stabiliseras: "Inflationen var oförändrad i oktober"
Mellan september och oktober står inflationen i Sverige still. Det meddelar SCB när man släpper de preliminära inflationssiffrorna för den första månaden i det fjärde kvartalet. Efter ett par år med utebliven tillväxt och hög inflation har många av oss blivit smärtsamt fokuserade på SCB:s och riksbankens rapporter om inflationen och styrräntan. Alla besked som …
Binda boräntan? Då ska du inte vänta för länge
Efter några års turbulens tror majoriteten att boräntorna nu har stabiliserats.?Men vad ska man göra härnäst? Den 5 november meddelade Riksbanken att styrräntan ligger kvar på 1,75 procent, ett beslut som var väntat av både banker och hushåll.? ”Riksbanken signalerar att styrräntan kommer förbli kring den nivån under en tid framöver”, konstaterar Handelsbanken i sin …
Mardrömsdebut på börsen för kinesiska Pony.ai
Den kinesiska uppstickaren Pony.ai, som tillverkar självkörande bilar, faller med över 14 procent vid börsentrén i Hongkong medan rivalen WeRide tappar nästan 12 procent. Båda företagen, som är tillverkare av autonoma bilar, har tagit klivet in på Hongkongbörsen på torsdagen. Och någon skön start blev det inte för bolagen. Tvärtom straffar investerarna Pony.ai och WeRide …