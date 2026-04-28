Premiärminister uppmanar storstäder: Ge mer hjälp till migranter

Vid ett möte i Madrid med borgmästare från flera storstäder lyfte regeringschefen fram vikten av lokala ledare, som just borgmästare, engagerar sig i mottagandet av migranter.

Oenighet i den spanska politiken

Initiativet är en del av en bredare strategi där Spanien planerar att ge uppehållstillstånd till omkring en halv miljon personer som redan befinner sig i landet utan papper.

Den spanska linjen avviker från utvecklingen i flera andra EU-länder, där fokus i stället ligger på skärpta kontroller och utvisningar.

Regeringens politik möter samtidigt motstånd på hemmaplan från oppositionspartier som Partido Popular och Vox, som vill se en mer restriktiv hållning.

”Jag ber er att fortsätta leda på lokal nivå och alltid stå vid era invånares sida oavsett hur länge de har varit registrerade eller deras ursprungsland”, sa Sánchez på konferensen, enligt Bloomberg.