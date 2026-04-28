En stramare migrationspolitik är överlag trenden i Europa, men inte i Spanien. Nu vill premiärminister Pedro Sánchez att fler tar efter.
Premiärminister uppmanar storstäder: Ge mer hjälp till migranter
Spanien har fått uppmärksamhet för att man driver en mer generös migrationspolitik än många andra europeiska länder.
Nu uppmanar premiärminister Pedro Sánchez storstäder världen över att agera som fristäder för migranter.
Vid ett möte i Madrid med borgmästare från flera storstäder lyfte regeringschefen fram vikten av lokala ledare, som just borgmästare, engagerar sig i mottagandet av migranter.
Oenighet i den spanska politiken
Initiativet är en del av en bredare strategi där Spanien planerar att ge uppehållstillstånd till omkring en halv miljon personer som redan befinner sig i landet utan papper.
Den spanska linjen avviker från utvecklingen i flera andra EU-länder, där fokus i stället ligger på skärpta kontroller och utvisningar.
Regeringens politik möter samtidigt motstånd på hemmaplan från oppositionspartier som Partido Popular och Vox, som vill se en mer restriktiv hållning.
”Jag ber er att fortsätta leda på lokal nivå och alltid stå vid era invånares sida oavsett hur länge de har varit registrerade eller deras ursprungsland”, sa Sánchez på konferensen, enligt Bloomberg.
Bra tillväxt
Samtidigt har Spanien haft en relativt stark ekonomisk utveckling de senaste åren. Tillväxten väntas uppgå till drygt två procent i år, betydligt högre än genomsnittet i euroområdet, vilket Dagens PS har rapporterat om förut.
Migration, turism och lägre energipriser pekas ut som viktiga drivkrafter bakom utvecklingen.
Men det finns tecken på avmattning. Arbetslösheten steg under det senaste kvartalet till över tio procent, den största ökningen sedan 2020.
Fick inte igenom budgeten
Den ekonomiska påverkan från konflikten i Mellanöstern lyfts fram som en bidragande faktor.
Den politiska situationen i landet är samtidigt ansträngd. Regeringen styr fortsatt på en förlängd budget från 2023 efter att inte ha fått igenom en ny i parlamentet.
Det politiska landskapet präglas av ökad polarisering och svårigheter att samla majoriteter.
Svårt att få bostad
Bostadsfrågan har blivit en central konfliktpunkt. I växande storstäder råder betydande bostadsbrist, med ett underskott på hundratusentals bostäder enligt centralbanken.
Regeringen har lanserat en nationell plan med investeringar motsvarande cirka sju miljarder euro fram till 2030 för att öka byggandet.
Med flera regionala val på väg och ett nationellt val planerat till 2027 väntas migrations- och bostadspolitiken förbli avgörande frågor i spansk politik.
Läs mer: Inflationen tar fart i USA – Trump kan få problem. Realtid