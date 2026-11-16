Ett drygt år efter grundandet kan Calytrix Bio bli en miljardaffär. Amerikanska läkemedelsjätten Eli Lilly är beredd att betala upp till 15 miljarder kronor för bioteknikbolaget.
Grundades 2025 – nu kan bolaget säljas för 15 miljarder
Eli Lilly har kommit överens om att förvärva amerikanska Calytrix Bio för upp till 1,5 miljarder dollar – motsvarande omkring 15 miljarder kronor, rapporterar TT.
Calytrix Bio grundades så sent som 2025 och utvecklar behandlingar mot olika blodsjukdomar.
Förvärvet är ytterligare ett steg i Eli Lillys satsning på att bredda verksamheten bortom de framgångsrika diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
Inriktning på blodsjukdomar
Calytrix Bio fokuserar främst på essentiell trombocytemi och myelofibros. Det är ovanliga blodsjukdomar som påverkar benmärgens produktion av blodceller.
Bolagets främsta läkemedelskandidat är en antikroppsbehandling i ett tidigt utvecklingsstadium. Behandlingen riktar sig mot mutationer i proteinet kalretikulin som förekommer hos patienter med de aktuella sjukdomarna.
Enligt Calytrix Bios eget pressmeddelande är målet att behandlingen ska kunna påverka själva sjukdomsförloppet.
Miljardbetalning i flera steg
Den maximala köpeskillingen uppgår till 1,5 miljarder dollar. Summan består av en initial kontantbetalning och ytterligare ersättning som är villkorad av att vissa kliniska och regulatoriska milstolpar uppnås.
Hur stor den första betalningen blir har inte offentliggjorts. Det finns heller inget angivet datum för när affären väntas slutföras, enligt Reuters.
Bakom bolaget står JP Morgan
Calytrix Bio grundades av JP Morgan Life Sciences Private Capital, riskkapitalverksamheten inom JP Morgan Asset Management med inriktning på life science.
Bolaget startade med en finansieringsrunda tillsammans med Westlake Biopartners. Därefter följde ytterligare en finansieringsrunda med Avoro Ventures som huvudinvesterare.
Eli Lilly står bland annat bakom viktminskningsläkemedlet Zepbound och är en huvudkonkurrent till danska Novo Nordisk. Förvärvet av Calytrix Bio stärker koncernens satsning på behandlingar inom blodcancerområdet.
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