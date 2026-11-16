Grundades 2025 – nu kan bolaget säljas för 15 miljarder

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Calytrix Bio grundades så sent som 2025 och utvecklar behandlingar mot olika blodsjukdomar.

Förvärvet är ytterligare ett steg i Eli Lillys satsning på att bredda verksamheten bortom de framgångsrika diabetes- och viktminskningsläkemedlen.

Inriktning på blodsjukdomar

Calytrix Bio fokuserar främst på essentiell trombocytemi och myelofibros. Det är ovanliga blodsjukdomar som påverkar benmärgens produktion av blodceller.

Bolagets främsta läkemedelskandidat är en antikroppsbehandling i ett tidigt utvecklingsstadium. Behandlingen riktar sig mot mutationer i proteinet kalretikulin som förekommer hos patienter med de aktuella sjukdomarna.

Enligt Calytrix Bios eget pressmeddelande är målet att behandlingen ska kunna påverka själva sjukdomsförloppet.