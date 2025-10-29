Grannländerna utklassar Sverige i krypto – sämst i Norden

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Norge vinner – har störst kryptoinnehav

Sverige får alltså se sig omkört av de fyra andra nordiska länderna, där Norge vinner racet överlägset – åtminstone i svenska mått.

Drygt 12 procent av vuxna norrmän har krypto, till ett värde av 5,8 miljarder dollar.

På god andraplats kommer finländare – med 11 procent – till ett värde av 4,4 miljarder dollar.

Danskarna kommer som trea och därefter islänningarna, en bit före svenskarna.

Ny undersökningar bland amerikanska företag visar att intresset för att använda kryptovalutor ökar. Källa: Canva

Sprider sig till nya åldersgrupper

Undersökningen visar vidare att många som satsar på krypto fortfarande är unga även om det nu håller på att spridas även till andra åldersgrupper, och det ser ut att bero på politiska och regulatoriska förändringar under det senaste året.

I Norge och Island är det fler kvinnor som vill lägga sina investeringar på krypto, runt en tredjedel, medan siffran ligger på runt en femtedel i Sverige, Danmark och Finland.

Intresset växer

Suget efter krypto i Norden ser ut att växa rejält de närmaste 10 åren där det totala antalet vuxna kryptoinnehavare då kommer landa på 6,4 miljoner.

Norden är givetvis bara en droppe i kryptohavet, med ett innehav på 16,7 miljarder dollar eller 0,6 procent av det totala globala innehavet.

Många invånare i Norden investerar små summor på krypto, där mellan 100 och 1 000 dollar är den vanligaste exponeringen.

