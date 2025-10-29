Sverige är sämst i Norden när det gäller kryptoinnehav. Danskar och norrmän är betydligt öppnare gentemot krypto än svenskarna.
Grannländerna utklassar Sverige i krypto – sämst i Norden
Sverige halkar efter grannländerna när det gäller kryptoinnehav.
Sverige sämst i kryptoklassen
Det är bland annat Nordic Blockchain Association som ligger bakom en ny undersökning i de nordiska länderna och där står det klart att Sverige hamnar sist på listan, med enbart 7,4 procent av de vuxna svenskarna som äger krypto, till en summa av 2,76 miljarder dollar.
Det berättar K33 Research som också ligger bakom undersökningen.
I Norden äger runt 2,2 miljoner vuxna krypto, och det är nästan 10 procent av den totala vuxna befolkningen.
Norge vinner – har störst kryptoinnehav
Sverige får alltså se sig omkört av de fyra andra nordiska länderna, där Norge vinner racet överlägset – åtminstone i svenska mått.
Drygt 12 procent av vuxna norrmän har krypto, till ett värde av 5,8 miljarder dollar.
På god andraplats kommer finländare – med 11 procent – till ett värde av 4,4 miljarder dollar.
Danskarna kommer som trea och därefter islänningarna, en bit före svenskarna.
Sprider sig till nya åldersgrupper
Undersökningen visar vidare att många som satsar på krypto fortfarande är unga även om det nu håller på att spridas även till andra åldersgrupper, och det ser ut att bero på politiska och regulatoriska förändringar under det senaste året.
I Norge och Island är det fler kvinnor som vill lägga sina investeringar på krypto, runt en tredjedel, medan siffran ligger på runt en femtedel i Sverige, Danmark och Finland.
Intresset växer
Suget efter krypto i Norden ser ut att växa rejält de närmaste 10 åren där det totala antalet vuxna kryptoinnehavare då kommer landa på 6,4 miljoner.
Norden är givetvis bara en droppe i kryptohavet, med ett innehav på 16,7 miljarder dollar eller 0,6 procent av det totala globala innehavet.
Många invånare i Norden investerar små summor på krypto, där mellan 100 och 1 000 dollar är den vanligaste exponeringen.
