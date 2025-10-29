Dagens PS
Grannländerna utklassar Sverige i krypto – sämst i Norden

Sverige har inte lika stort kryptoinnehav som grannländerna.
Sverige har inte lika stort kryptoinnehav som grannländerna.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Sverige är sämst i Norden när det gäller kryptoinnehav. Danskar och norrmän är betydligt öppnare gentemot krypto än svenskarna.

Sverige halkar efter grannländerna när det gäller kryptoinnehav.

Sverige sämst i kryptoklassen

Det är bland annat Nordic Blockchain Association som ligger bakom en ny undersökning i de nordiska länderna och där står det klart att Sverige hamnar sist på listan, med enbart 7,4 procent av de vuxna svenskarna som äger krypto, till en summa av 2,76 miljarder dollar.

Det berättar K33 Research som också ligger bakom undersökningen.

I Norden äger runt 2,2 miljoner vuxna krypto, och det är nästan 10 procent av den totala vuxna befolkningen.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
Norge vinner – har störst kryptoinnehav

Sverige får alltså se sig omkört av de fyra andra nordiska länderna, där Norge vinner racet överlägset – åtminstone i svenska mått.

Drygt 12 procent av vuxna norrmän har krypto, till ett värde av 5,8 miljarder dollar.

På god andraplats kommer finländare – med 11 procent – till ett värde av 4,4 miljarder dollar.

Danskarna kommer som trea och därefter islänningarna, en bit före svenskarna.

Ny undersökningar bland amerikanska företag visar att intresset för att använda kryptovalutor ökar. Källa: Canva

Sprider sig till nya åldersgrupper

Undersökningen visar vidare att många som satsar på krypto fortfarande är unga även om det nu håller på att spridas även till andra åldersgrupper, och det ser ut att bero på politiska och regulatoriska förändringar under det senaste året.

I Norge och Island är det fler kvinnor som vill lägga sina investeringar på krypto, runt en tredjedel, medan siffran ligger på runt en femtedel i Sverige, Danmark och Finland.

Intresset växer

Suget efter krypto i Norden ser ut att växa rejält de närmaste 10 åren där det totala antalet vuxna kryptoinnehavare då kommer landa på 6,4 miljoner.

Norden är givetvis bara en droppe i kryptohavet, med ett innehav på 16,7 miljarder dollar eller 0,6 procent av det totala globala innehavet.

Många invånare i Norden investerar små summor på krypto, där mellan 100 och 1 000 dollar är den vanligaste exponeringen.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

