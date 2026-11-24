Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Jensen Huang-effekten lyfte Nvidias aktie med 31 procent och Nasdaqbörsen i New York med 6,5 procent i måndags.

Nvidia klättrar därmed upp till andraplatsen bland världens högst värderade börsbolag, efter Apple.

På de AI-tunga börserna i Taiwan och Sydkorea fortsätter AI-rallyt med indexuppgångar på 9 respektive 6 procent.

Men i terminshandeln på europeiska börser ser det lite blandat ut, med en svag nedgång i bland annat Stockholm och Frankfurt.

Priset på Nordsjöolja sjunker 0,6 procent till 88,80 dollar per fat, medan priset på fossil gas på terminsmarknaden i Europa backar 0,9 procent till 88,90 euro per megawattimme.

OMXS-index steg 2,5 procent i måndags, vilket innebär plus 8,2 procent sedan årsskiftet.