Gazprom-chefer drog nytta av sanktioner – tjänade miljoner på byte

Bankirerna fick personliga lån från Gazprombank och använde pengarna till att köpa obligationer som hade rasat i värde efter västvärldens sanktioner mot Ryssland.

Obligationerna kunde därefter bytas mot nya ryska obligationer till fullt nominellt värde i rubel.

Tjänade flera miljoner euro

Enligt en granskning baserad på interna dokument genomförde de fyra bankirerna över 50 transaktioner som sammantaget kan ha gett dem vinster på mer än 9 miljoner euro, skriver Financial Times.

Mellan juli och november 2022 fick de över 17 miljoner euro i överföringar, omräknat från rubel, som användes för obligationsköpen.

Affärerna väcker samtidigt frågor om möjlig sanktionsöverträdelse och insiderhandel.

De fyra cheferna köpte ofta samma obligationer samma dag och i vissa fall kort innan Gazprom offentliggjorde att just dessa värdepapper skulle omfattas av bytesprogrammet.

En av bankirerna, tidigare Luxemburgschefen Dmitry Derkatch, började köpa Gazprom-obligationer bara nio dagar efter att Vladimir Putin undertecknat dekretet som skapade bytesprogrammet.

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