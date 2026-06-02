Frikänd fondförvaltare får rekordhöga 212 miljoner

Vill bara betala 40 000 från början

Initialt ville norska staten endast betala ut 40 000 kronor i ersättning till fondförvaltaren, som anklagades för marknadsmanipulation och insiderhandel och förlorade sitt jobb, sin andel i fonden och sin finansiella stiftelse, berättar norska Dagens Næringsliv.

NRK var först ut att rapportera om att fondförvaltaren nu tillerkänts den historiskt höga ersättningen.

Advokaten: ”Vår klient är lättad”

”Vår klient är lättad över att fallet äntligen är avslutat och att staten erkänner ansvaret för den orättvisa som har begåtts. Under en period av 9 år har belastningen på honom och hans familj varit enorm – och den kan aldrig fullt ut kompenseras ekonomiskt”, säger advokat Nadia Hall på Elden Advokatfirma i en kommentar.

Økokrims chef: ”Vi noterar det”

Ersättningen som mannen nu får består av omkring 118 miljoner kronor för ekonomisk förlust, 72 miljoner norska kronor i dröjsmålsränta, runt 500 000 kronor i ersättning och 12 miljoner kronor för rättegångskostnader.

”Vi bemöter nu det beslut som har fattats, både det friande domen som fattades då och den förlikning som nu har nåtts, och vi noterar det”, säger Økokrim-chefen Pål Lønseth till NRK.

