Fredagens fredssamtal mellan Iran och USA inställda

Marknaden är avtrubbad och reagerade inte nämnvärt på beskedet. Nordsjöoljan rörde sig bara någon tiondels procent och låg kvar runt 79 dollar fatet, enligt Global Banking and Finance.

Oljan har redan prisat in freden

Efter att de två länderna undertecknat en avsiktsförklaring om att avsluta kriget har Hormuzsundet öppnats för fartygstrafik igen. Resultatet syns direkt i terminshandeln. Brent är på väg mot en nedgång på runt tio procent bara den här veckan och har fallit till 77 dollar sedan toppen kring 118 dollar i våras.

Genom sundet passerar normalt ungefär en femtedel av världens sjöburna olja, och när tankfartygen åter rör sig faller riskpremien snabbt. Att fredagens möte sköts upp räckte inte för att vända den trenden.

Vad det betyder för svenska sparare

Ett lägre oljepris dämpar inflationstrycket, och det ger Riksbanken andrum. Styrräntan ligger på 1,75 procent efter beskedet den 17 juni. Experterna anser istället att energipriserna är den stora osäkerhetsfaktorn framåt.

Faller oljan vidare minskar risken för nya räntehöjningar, vilket gynnar bolånetagare och räntekänsliga sektorer på Stockholmsbörsen. Lättnaden syns redan i Asien, där flera börser noterar rekord.

Avtalet är dock långt ifrån i hamn, så rådet är att inte fira på förhand.

PS analys

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Marknaden behandlar freden som ett faktum, inte som en förhandling. Det är vågat. Vår bedömning är att så länge Hormuz är öppet fortsätter oljan ned och börsen uppåt, men ett enda bakslag i Schweiz kan vända både oljepris och inflationsoro på en eftermiddag.

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