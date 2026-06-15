Frankrike och Tyskland lyckades inte komma överens i sitt försvarsprojekt. Istället kan ett helt annat land kliva in i ett franskt samarbete.
Frankrike har hittat en ny stridsflygspartner – i Mellanöstern
Nyligen stoppade Tyskland det gemensamma stridsflygprojektet FCAS, vilket Dagens PS har rapporterat om förut.
Sedan dess har sprickan i Europas viktigaste försvarsallians vuxit.
Nu söker Frankrike nya samarbetspartner, och de hittar det i ett gulfland.
Har funnits motsättningar
Frankrike för nämligen samtal med Förenade Arabemiraten om ett samarbete kring nästa generation av stridsflygplanet Rafale, rapporterar Financial Times.
Enligt Frankrikes försvarsminister Catherine Vautrin diskuteras en medverkan från Emiraten i utvecklingen av Rafale F5, en uppgraderad version av landets främsta stridsflygplan som väntas tas i bruk omkring 2030.
Emiraten är redan en av Rafales största utländska användare och kan bidra med både finansiering och framtida beställningar.
Samtalen kommer efter att det prestigefyllda FCAS-projektet, värt omkring 100 miljarder euro, havererat till följd av långvariga motsättningar mellan franska Dassault Aviation och Airbus tyska flygdivision.
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Märks på flera sätt
Projektet var tänkt att utveckla ett nytt europeiskt stridsflygplan med avancerad teknik, däribland smygegenskaper, för att ersätta dagens system från 2040-talet och framåt.
Rafale F5 är inte tänkt att ersätta FCAS fullt ut och kommer att sakna flera av de funktioner som planerades inom det gemensamma projektet.
För Frankrike kan däremot ett samarbete med Förenade arabemiraten bli ett sätt att säkra både finansiering och industriell kapacitet för framtida utveckling.
De försämrade relationerna mellan Paris och Berlin märks även på marken.
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Försöker rusta upp försvaret
Det gemensamma stridsvagnsprojektet Main Ground Combat System, MGCS, som ska ersätta dagens Leclerc- och Leopard-stridsvagnar, är kraftigt försenat.
Enligt Vautrin ligger projektet omkring tio år efter tidplanen, samtidigt som Frankrike behöver ersätta sin åldrande stridsvagnsflotta betydligt tidigare.
Osäkerheten kring de gemensamma projekten kommer samtidigt som Europa försöker rusta upp sitt försvar mot bakgrund av Rysslands agerande och minskat amerikanskt engagemang i europeisk säkerhet.
Även Indien kan komma på tal
Frankrike söker därför alternativa samarbeten. Förutom Förenade arabemiraten pekas även Indien ut som en möjlig partner.
Förhandlingar om en rekordorder på omkring 114 Rafale-plan till Indien uppges göra framsteg och kan enligt den franska regeringen slutföras före årets slut.
Utvecklingen innebär ännu ett bakslag för ambitionen att bygga ett gemensamt europeiskt försvarsindustriellt system, menar experter.
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