Frankrike har hittat en ny stridsflygspartner – i Mellanöstern

Nu söker Frankrike nya samarbetspartner, och de hittar det i ett gulfland.

Har funnits motsättningar

Frankrike för nämligen samtal med Förenade Arabemiraten om ett samarbete kring nästa generation av stridsflygplanet Rafale, rapporterar Financial Times.

Enligt Frankrikes försvarsminister Catherine Vautrin diskuteras en medverkan från Emiraten i utvecklingen av Rafale F5, en uppgraderad version av landets främsta stridsflygplan som väntas tas i bruk omkring 2030.

Emiraten är redan en av Rafales största utländska användare och kan bidra med både finansiering och framtida beställningar.

Samtalen kommer efter att det prestigefyllda FCAS-projektet, värt omkring 100 miljarder euro, havererat till följd av långvariga motsättningar mellan franska Dassault Aviation och Airbus tyska flygdivision.

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