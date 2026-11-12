Från superbilar till börsens doldisar – så investerar Koenigsegg sina miljoner

Det är dock de exklusiva sportbilarna som de flesta känner igen honom från, där modellerna snabbt sålde slut.

Christian von Koenigsegg. (Foto: Björn Ewenfeldt/TT)

Plöjt ner pengarna i Plejd

Christian von Koenigsegg har även hunnit investera sina pengar på börsen, där Plejd som sagt har blivit ett av bolagen han har plöjt ner sina pengar i.

Under 2026 har Koenigsegg både sålt och köpt aktier i Plejd. I januari sålde han 98 500 aktier för närmare 89 miljoner kronor. I oktober köpte han alltså tillbaka 35 000 aktier för 28,7 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden.

Den första investeringen i Plejd kom för nästan tio år sedan. I dag äger han omkring 11 procent av bolaget, ett innehav värt cirka 1,1 miljarder kronor.

”Det började ju med att jag installerade Plejd hemma och jag blev nyfiken och började satsa lite pengar”, uppgav han för Affärsvärlden i en tidigare intervju.

Christian von Koenigsegg satsar dock även sina pengar inom andra områden.

Ett sådant är läkemedelsbolaget Dicot Pharma, som utvecklar behandlingar mot erektil dysfunktion. I bolaget har han aktier för en bit över tre miljoner kronor.

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Ett annat bolag som han satsat mer på under den senaste tiden är Oncopeptides, som utvecklar och säljer läkemedel mot blodcancer. Där är innehavet värt runt 2,6 miljoner kronor.

En aktie som har stigit rejält, med 28 procent under året, är miljöteknikbolaget Tribox Group, som utvecklar smörjmedel och bränsletillsatser. Innehavet är värt nästan fyra miljoner kronor.