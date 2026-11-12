Christian von Koenigsegg är mest känd för sina extrema superbilar. Han har även en portfölj som uppgår till över en miljard kronor där entreprenören satsar på riskfyllda investeringar.
Från superbilar till börsens doldisar – så investerar Koenigsegg sina miljoner
Nyligen berättade vi att Christian von Koenigsegg fortsätter att stärka sin position i hemautomationsbolaget Plejd, där han köpte 35 000 aktier i bolaget i slutet av oktober.
Det är dock de exklusiva sportbilarna som de flesta känner igen honom från, där modellerna snabbt sålde slut.
Plöjt ner pengarna i Plejd
Christian von Koenigsegg har även hunnit investera sina pengar på börsen, där Plejd som sagt har blivit ett av bolagen han har plöjt ner sina pengar i.
Under 2026 har Koenigsegg både sålt och köpt aktier i Plejd. I januari sålde han 98 500 aktier för närmare 89 miljoner kronor. I oktober köpte han alltså tillbaka 35 000 aktier för 28,7 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden.
Den första investeringen i Plejd kom för nästan tio år sedan. I dag äger han omkring 11 procent av bolaget, ett innehav värt cirka 1,1 miljarder kronor.
”Det började ju med att jag installerade Plejd hemma och jag blev nyfiken och började satsa lite pengar”, uppgav han för Affärsvärlden i en tidigare intervju.
Christian von Koenigsegg satsar dock även sina pengar inom andra områden.
Ett sådant är läkemedelsbolaget Dicot Pharma, som utvecklar behandlingar mot erektil dysfunktion. I bolaget har han aktier för en bit över tre miljoner kronor.
Ett annat bolag som han satsat mer på under den senaste tiden är Oncopeptides, som utvecklar och säljer läkemedel mot blodcancer. Där är innehavet värt runt 2,6 miljoner kronor.
En aktie som har stigit rejält, med 28 procent under året, är miljöteknikbolaget Tribox Group, som utvecklar smörjmedel och bränsletillsatser. Innehavet är värt nästan fyra miljoner kronor.
Koenigsegg tar risker på börsen
Sportbilsmiljardären nöjer sig inte med framgångsrika investeringar. Han fortsätter även att köpa aktier i bolag som rasat på börsen. Vad ser han som andra investerare missar?
Det handlar om att välja aktier som går ner och ändå hålla fast vid dem. Ett exempel är dieselmotortillverkaren OXE Marine, där Koenigseggs investerade kapital enligt Holdings uppskattning tappat närmare 80 procent i värde, enligt OXE:s pressmeddelande.
I mars satsade han ytterligare 13 miljoner kronor på bolaget.
Vill vara intresserad av bolagen
”När jag investerar är det i sådant som jag har intresse för eller förståelse av”, har Koenigsegg tidigare uppgett i en intervju med Affärsvärlden.
”Det är en kul investering som faktiskt har med grön omställning att göra.”
Även Oncopeptides har haft ett tungt börsår. Aktien har fallit omkring 63 procent, men Koenigsegg har nästan femdubblat sitt innehav, från 320 000 till 1,5 miljoner aktier.
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