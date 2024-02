Frågan alla vill ha svar på i Warren Buffetts legendariska årsbrev på lördag

Att årets upplaga av brevet blir historisk vet vi redan nu. Det blir nämligen det första brevet som Warren Buffett skriver utan sin parhäst Charlie Munger som gick bort i november 2023.

Odödliga visdomar och citat

Berkshire Hathaways årliga aktieägarbrev har fått legendstatus för att det är mer än en text som bara beskriver det gångna verksamhetsåret.

Det är i breven som många av de odödliga citat och visdomar som duon Warren Buffett och Charlie Munger gett upphov till först har satts på pränt som Dagens PS också har skrivit om.

Brevet brukar analyseras på längden och tvären men oftast är det de enkla välformulerade sanningarna som småsparare världen över har mest nytta av. En av de tänkvärda insikterna som förmedlades i fjolårets brev och som Forbes skev om som en av elva lärdomar från 2023-brevet är exempelvis:

“Charlie and I are not stock-pickers; we are business-pickers.”

Financial Post gick till och med så långt för några år sedan att man gjord en lista på Warren Buffetts fem bästa aktiebrev någonsin.

1977, 1983 och 1984 pekades ut som särskilt läsvärda år. Men också 2001 efter terrorattacken 11 september och 2008 i spåren av finanskrisen och Lehman Brother-kraschen.

ANNONS

För den som inte kan hålla sig till lördag så finns alla tidigare årsbrev från 1977 och framåt samlade att botanisera i här. När 50 år av visdom med andra ord.