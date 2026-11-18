”Trots att fotbolls-VM bara pågick under de två första veckorna av juli fick det en tydlig positiv effekt på försäljningen. Framför allt ökade försäljningen kraftigt på pubar i England”, skriver bolaget i sin delårsrapport för tredje kvartalet, rapporterar TT.

Brittiska marknaden viktig

Storbritannien är Kopparbergs största och viktigaste exportmarknad. Där ligger bolagets fokus framför allt på ciderprodukterna under varumärket Kopparberg.

I rapporten lyfter bolaget även fram satsningen på att få in fler ciderkranar på pubar. Den har bidragit till att stärka försäljningen inom restaurang- och pubsegmentet.

Även försäljningen inom hotell, restaurang och catering har ökat under perioden. Fotbolls-VM har varit en bidragande faktor till utvecklingen.