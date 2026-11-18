Fotbolls-VM blev en försäljningsmotor för Kopparbergs. På den viktiga brittiska marknaden ökade försäljningen kraftigt på pubarna när fotbollsfansen samlades framför matcherna.
Fotbolls-VM gav Kopparbergs ett oväntat lyft på pubarna
Sommarens fotbolls-VM gav Kopparbergs Bryggeri ett rejält försäljningslyft i England.
Sommarens mästerskap gav tydligt avtryck i bolagets försäljningssiffror – trots den korta speltiden.
”Trots att fotbolls-VM bara pågick under de två första veckorna av juli fick det en tydlig positiv effekt på försäljningen. Framför allt ökade försäljningen kraftigt på pubar i England”, skriver bolaget i sin delårsrapport för tredje kvartalet, rapporterar TT.
Brittiska marknaden viktig
Storbritannien är Kopparbergs största och viktigaste exportmarknad. Där ligger bolagets fokus framför allt på ciderprodukterna under varumärket Kopparberg.
I rapporten lyfter bolaget även fram satsningen på att få in fler ciderkranar på pubar. Den har bidragit till att stärka försäljningen inom restaurang- och pubsegmentet.
Även försäljningen inom hotell, restaurang och catering har ökat under perioden. Fotbolls-VM har varit en bidragande faktor till utvecklingen.
Återhämtning i södra Europa
Det finns även positiva signaler från flera av Kopparbergs turistmarknader i södra Europa.
Försäljningen har återhämtat sig och stabiliserats. Utvecklingen på Cypern har dessutom varit betydligt bättre än bolaget befarade med tanke på det osäkra omvärldsläget.
På övriga turistmarknader – däribland Spanien med Kanarieöarna, Grekland och Malta – utvecklas försäljningen enligt plan.
Omsättningen steg under kvartalet
Försäljningslyftet bidrog till att Kopparbergs redovisade en högre omsättning under årets tredje kvartal.
Nettoomsättningen uppgick till 655,2 miljoner kronor jämfört med 643,9 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent.
Rörelseresultatet steg till 69,7 miljoner kronor från 65,1 miljoner kronor året före. Däremot sjönk nettoresultatet till 54,7 miljoner kronor från 56,6 miljoner kronor, enligt kvartalsrapporten.